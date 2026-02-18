Home GrossetoGrosseto-Siena, il Pci: “Buche, strettoie e segnaletica insufficienti, disagi per automobilisti”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Grosseto-Siena, il Pci: “Buche, strettoie e segnaletica insufficienti, disagi per automobilisti”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 46 views

Grosseto.La viabilità resta uno dei punti più dibattuti e inseriti puntualmente nei programmi delle campagne elettorali e che, dopo, finiscono nel dimenticatoio del territorio, lasciando i cittadini nelle loro difficoltà croniche”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Daniele Gasperi, della segreteria provinciale del Pci.

“Chi percorre il tratto della SS 223, tra Civitella ed Iesa, può rendersi conto delle difficoltà che si presentano: buche, strettoie, segnalazioni orizzontale insufficiente, che, soprattutto con la pioggia, e l’oscurità, aumentano la pericolosità e la sicurezza degli automobilisti – sottolinea la nota. Ovviamente la gestione dell’ammodernamento e la manutenzione vengono a mancare per quelle che sono le priorità di un’amministrazione oculata dei principi e dei diritti dei territori, che subiscono penalizzazioni anche nel settore socio-economico. Evidentemente si sta ancora usando il metodo dei piccoli passi e delle decisioni rimandate per poi usarle in nuove tornate elettorali”.

“Come Pci ci preme sottolineare e ribadire, che di fronte alla pericolosità e alla sicurezza, non si debba aspettare – termina Gasperi –, ma agire concretamente e chiediamo, a chi di competenza, di promuovere un’azione consistente verso coloro che sono preposti ai lavori”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Rompere con Trump”: un incontro sulle conseguenze della...

Sanità, Minucci: “Ospedale a corto di personale, perchè...

“E pensare che c’era il pensiero”: a Grosseto...

Distretto sanitario: realizzato un parcheggio sostitutivo per persone...

Comitato Remigrazione e Riconquista: il presidente fa tappa...

Distanze cimiteriali, Rossi: “Mia proposta di legge recepita...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: