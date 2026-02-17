Distanze cimiteriali, Rossi: “Mia proposta di legge recepita nella Manovra 2026”

Roma. “Esprimo grande soddisfazione per il recepimento, all’interno della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025, comma 911), dei contenuti della proposta di legge a mia prima firma depositata nel luglio 2023, che interviene sull’articolo 338 del Testo unico delle Leggi sanitarie in materia di distanze cimiteriali”. A dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e assessore all’urbanistica del Comune di Grosseto.

“Con questa modifica – commenta Rossi – viene finalmente superato un vincolo risalente al 1934 che prevedeva una fascia di rispetto rigida e generalizzata di 200 metri attorno ai cimiteri, spesso non più coerente con l’evoluzione urbanistica delle nostre città. Le principali novità introdotte dalla Manovra 2026 sono chiare e di grande impatto. Queste le principali novità sulle distanze cimiteriali. Riduzione del vincolo: la fascia di rispetto cimiteriale, precedentemente fissata in 200 metri, può essere ridotta fino a 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale. Deroghe comunali: il Consiglio comunale ha la facoltà di approvare interventi (anche di edilizia privata) all’interno di questa fascia, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (Asl). Condizioni per la deroga: la riduzione è applicabile in casi specifici, come previsioni urbanistiche vigenti al 18 agosto 2002, presenza di strade pubbliche, fiumi, laghi, o dislivelli naturali rilevanti che separano il cimitero, realizzazione di interventi in contiguità con altri già attuati. Queste modifiche mirano a sbloccare l’edificabilità in aree precedentemente sottoposte a vincolo assoluto, pur mantenendo un limite di rispetto, ora ridotto a 50 metri”.

“Questa riforma – prosegue il parlamentare di Fratelli d’Italia – rappresenta soprattutto un passo avanti decisivo per tutte le amministrazioni comunali, che potranno finalmente disporre di uno strumento in più per dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese e ai professionisti. Per troppi anni intere aree sono rimaste bloccate da un vincolo assoluto che non teneva conto delle trasformazioni urbane intervenute nel tempo. Da assessore all’urbanistica del Comune di Grosseto so bene quanto questo tema sia rilevante. In vista della redazione e approvazione del Piano operativo comunale, questa norma offrirà nuove opportunità di pianificazione, consentendo di valorizzare aree oggi congelate, favorire interventi di rigenerazione urbana e programmare uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio”.

“Si tratta di una misura di buon senso che rafforza l’autonomia dei Comuni e consente di affrontare con maggiore flessibilità e responsabilità situazioni fino ad oggi ingessate da una normativa datata, a partire dal mio Comune, Grosseto. È la dimostrazione che il lavoro parlamentare serio e coerente può tradursi in risultati concreti per i territori”, conclude Fabrizio Rossi.