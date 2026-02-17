Proposta di legge su remigrazione e riconquista, il comitato: “5.000 firme ai primi gazebo”

Grosseto. “Nonostante il maltempo, la campagna di delegittimazione della sinistra e i tentativi di ostacolare la raccolta firme, ai primi gazebo organizzati nel fine settimana sono state raccolte circa 5.000 firme”. Lo fa sapere in una nota il comitato Remigrazione e Riconquista.

“Firme che si vanno ad aggiungere alla sottoscrizione on-line, che nel frattempo ha raggiunto quota 114.000 – continua il comunicato -. Un risultato oltre ogni aspettativa raggiunto in sole due settimane, che supera di gran lunga le 50.000 firme richieste per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare. Continueremo con i gazebo anche nelle prossime settimane per dare la possibilità a tutti di firmare e soprattutto per dare più forza possibile ad un’iniziativa che non potrà essere ignorata. Il 28 febbraio manifesteremo in corteo a Bolzano e nei prossimi giorni proseguiremo anche con la presentazione della proposta in altre città, da nord a sud”.