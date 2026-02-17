Torna il “Bonus bebè”: ecco i contributi del Comune per i buoni acquisto per la prima infanzia

Follonica (Grosseto). Anche per il 2026 il Comune di Follonica ha previsto il bonus economico pensato per i bambini nati o adottati nel corso del 2025 e residenti a Follonica.

Fino al 31 marzo 2026, i genitori di bambini nati o adottati nel periodo dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e iscritti dall’origine all’anagrafe del Comune di Follonica possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario sotto forma di buonoi acquisto per la prima infanzia, compresi i farmaci omeopatici e i farmaci da banco spendibili nelle farmacie e parafarmacie convenzionate con il Comune di Follonica.

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica, al link https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/BONUS-BEBE-2026-contributo-in-buoni-acquisto-per-i-nati-o-adottati-nel-2025, e anche distribuito in formato cartaceo nelgli uffici socio-educativi (via Roma 47) nei giorni dal lunedì al venerdì, chiamando il numero 0566.59014 dalle 8.00 alle 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità entro il 31 marzo 2026:

a) a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica (dal lunedì al venerdì, dalle10.00 alle 12.30);

b) a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di Follonica – Ufficio Servizi socio-educativi – Largo Felice Cavallotti 1 58022 – Follonica”

c) tramite Pec all’indirizzo istituzionale follonica@postacert.toscana.it.