Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). Martedì 17 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via della Costa, a Porto Ercole

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via della Costa e in via dell’Ospizio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30.

