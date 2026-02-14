Home Costa d'argentoLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma martedì 17 febbraio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 40 views

Monte Argentario (Grosseto). Martedì 17 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via della Costa, a Porto Ercole

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via della Costa e in via dell’Ospizio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il maltempo causa un guasto alla rete elettrica:...

Spiaggia del Cannone, i Secessionisti: “Persi 500mila euro...

Il paese celebra San Valentino: un grande cuore...

Comunicazione e linguaggio inclusivo: corso di formazione per...

Turismo: l’ambito Maremma Toscana Area Sud protagonista alla...

Nuova pavimentazione e digitalizzazione della sosta: ai via...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: