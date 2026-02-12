“Darwin Day”: al Museo di storia naturale presentazione del libro “Neanderthal, l’altra umanità”

Grosseto. Sabato 14 febbraio, alle 17.00, il Museo di storia naturale della Maremma celebra il “Darwin Day” con la presentazione del volume “Neanderthal, l’altra umanità” di Franco Capone. Un appuntamento aperto al pubblico, a ingresso gratuito, dedicato alla divulgazione scientifica e al confronto sui più recenti studi sull’evoluzione umana.

Il libro

Nel corso dell’incontro, l’autore illustrerà le ultime scoperte sulle capacità tecniche, simboliche e culturali dell’uomo di Neanderthal, che mettono in discussione l’idea di una presunta unicità dell’Homo sapiens. Al centro della riflessione il ruolo della cultura nell’evoluzione, intesa come elemento condiviso e non esclusivo di una sola specie, come dimostrano anche le ibridazioni tra Sapiens e Neanderthal emerse dal patrimonio genetico umano.

Capone approfondirà inoltre il concetto di antropo-poiesi applicato per la prima volta ai Neanderthal, secondo cui il comportamento umano non è determinato da una natura fissa, ma si costruisce attraverso l’apprendimento culturale. Come i Sapiens, anche i Neanderthal organizzavano la propria identità all’interno di comunità etnolinguistiche, sviluppando forme di trasmissione simbolica e, probabilmente, di proto-religiosità. Il libro propone così una lettura che supera l’idea di un'”estinzione” dei Neanderthal, interpretandola piuttosto come un processo di assorbimento all’interno di popolazioni sapiens più numerose.

«Il “Darwin Day” rappresenta per il Museo un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico ai temi della ricerca scientifica contemporanea – dichiara Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma –. Incontri come questo aiutano a comprendere quanto l’evoluzione umana sia un processo complesso, fatto di relazioni, scambi e contaminazioni culturali, e non una linea retta che conduce a un’unica forma di umanità».