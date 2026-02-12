“Orientare e orientarsi”: alla Fondazione Polo universitario grossetano una giornata di studio

Grosseto. La giornata di studio “Orientare e orientarsi”, in svolgimento oggi, giovedì 12 febbraio, alla Fondazione Polo universitario grossetano, si colloca in piena continuità con il percorso di riflessione e ricerca sull’orientamento scolastico e formativo avviato a livello provinciale già a partire dal 2024, rafforzandone l’impianto teorico, metodologico ed istituzionale.

Dopo la prima giornata di studio del novembre 2024, i successivi momenti di confronto interistituzionale del 2025 – tavoli tematici e conferenze di servizio dei dirigenti scolastici e Ufficio di ambito territoriale – hanno consentito di far emergere nodi critici, potenzialità e linee di sviluppo dell’orientamento come processo educativo permanente, integrato nella didattica e fondato sullo sviluppo delle competenze di base e trasversali.

L’iniziativa è organizzata dalla Commissione orientamento del Polo universitario grossetano, coordinata dalla dirigente Roberta Capitini, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale di Grosseto e con la Rete delle scuole della provincia di Grosseto, coordinate dal dirigente Angelo Costarella, e rappresenta un momento significativo di sintesi e rilancio del lavoro interistituzionale svolto sul territorio provinciale.

La giornata di oggi rappresenta quindi una tappa di consolidamento e rilancio, orientata a ricomporre in una visione sistemica i contributi scientifici e pedagogici maturati nella più recente ricerca accademica sull’orientamento formativo. In questo quadro assume un rilievo strategico il contributo della Regione Toscana, che negli ultimi anni ha investito in modo strutturato sulle politiche educative e di orientamento, promuovendo azioni capaci di incidere sulla qualità dei percorsi di apprendimento e sulla riduzione dei divari educativi.

Centrale è il ruolo attribuito alla lettura come competenza di base (literacy) e leva orientativa, elemento chiave per lo sviluppo del pensiero critico, della comprensione della realtà e della capacità di costruire scelte consapevoli. All’interno di questa cornice si inserisce il progetto “Leggere: Forte!”, promosso dalla Regione Toscana con il supporto scientifico di Indire (con la dottoressa Loredana Camizzi) e dell’Università di Siena (con le professoresse Carletti e Mancaniello), che rappresenta una delle esperienze più significative a livello nazionale nel collegare sviluppo delle competenze di lettura, didattica orientativa e successo formativo. Il progetto viene valorizzato nella giornata di studio come buona pratica sistemica, in grado di incidere sui processi di insegnamento-apprendimento e di rafforzare le condizioni cognitive e metacognitive necessarie all’auto-orientamento degli studenti.

Particolare rilievo assume, in questo contesto, l’intervento di Federico Batini, professore ordinario di Pedagogia sperimentale, che offrirà una riflessione di ampio respiro sul rapporto tra orientamento, narrazione, lettura e costruzione di futuri equi e possibili. Accanto a questa prospettiva, l’intervento di Simone Giusti, delegato alla Formazione insegnanti dell’Università di Siena, che approfondirà il tema del “fine dell’orientamento” inteso non come superamento della funzione orientativa, ma come sua trasformazione in competenza strutturale e diffusa, integrata nella didattica ordinaria e nei curricoli verticali.

I contributi scientifici e istituzionali in programma da parte dei dirigenti scolastici Francesca Iovenitti, Angelo Costarella e Paola Brunello approfondiranno inoltre il nesso tra orientamento, competenze di base, skills for life e apprendimento permanente, in coerenza con le Linee guida nazionali per l’orientamento e con i più recenti indirizzi europei in materia di istruzione, cittadinanza attiva e inclusione.

La giornata intende rafforzare dunque il dialogo tra scuola, università, ricerca educativa e territorio, valorizzando il ruolo delle reti provinciali e regionali come leve fondamentali per politiche educative efficaci. “Orientare e orientarsi” si configura pertanto non solo come momento di studio e aggiornamento, ma come spazio di confronto, di sintesi e di progettazione condivisa, finalizzato alla costruzione di una visione comune dell’orientamento come responsabilità collettiva e dimensione strutturale dell’azione educativa, dalla scuola dell’infanzia all’età adulta. La partecipazione alla giornata di studio è rivolta a dirigenti scolastici, docenti, referenti per l’orientamento, formatori, decisori istituzionali e operatori del sistema educativo, impegnati nella costruzione di percorsi formativi capaci di sostenere scelte consapevoli, inclusive e orientate al futuro.

La partecipazione alla giornata di studio, fortemente voluta ed introdotta dai saluti della presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, Gabriella Papponi Morelli, e dai saluti del direttore regionale Luciano Tagliaferri, dal presidente della Provincia Francesco Limatola e dall'assessore all'Università del Comune di Grosseto Luca Agresti