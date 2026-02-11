Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige ci saranno “Sentimental value” di Joachim Trier, “L’agente segreto” di Kleber Mendonça Filho e “Marty Supreme” di Josh Safdie e con Timothée Chalamet.

I film e gli orari

“Sentimental value” sarà in sala venerdì 13 alle 18.30, sabato 14 alle 21.15 e domenica 15 febbraio alle 15.45. “L’agente segreto” sarà proiettato venerdì 13 alle 21.15 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 14 alle 15.45 e domenica 15 febbraio alle 18.30. “Marty Supreme”, invece, ci sarà venerdì 13 alle 15.45, sabato 14 alle 18.30 e domenica 15 febbraio alle 21.15 (versione originale con sottotitoli in italiano).

“Sentimental value”

Grand Prix a Cannes, cinque Efa e nove candidature agli Oscar: un percorso straordinario che premia la capacità del regista norvegese di addentrarsi nei legami familiari, toccando con rara sensibilità zone intime e universali. Al centro, una famiglia spezzata: un padre assente tornato troppo tardi, due sorelle che hanno imparato a difendersi dal dolore, una presenza inattesa che riapre ferite mai chiuse. Trier osserva tutto senza giudizio né spiegazioni, affidando il racconto a silenzi, gesti minimi ed emozioni trattenute.

“L’agente segreto”

Miglior regia e miglior attore a Cannes, due Golden Globe e quattro candidature agli Oscar, “L’agente segreto” arriva in sala come uno dei film più forti e discussi del cinema brasiliano contemporaneo. In piena dittatura militare, nel 1977, Marcelo torna a Recife per riabbracciare il figlio si ritrova immerso in una città attraversata da violenza, paura e repressione. Tra thriller politico, memoria personale e racconto storico, Kleber Mendonça Filho costruisce un film teso e stratificato, che usa il genere per restituire il clima di un Paese sotto sorveglianza, dove le vite possono essere cancellate nel silenzio. Al centro Wagner Moura (Narcos), in una delle interpretazioni più intense della sua carriera.

“Marty Supreme”

Un personaggio larger than life, un’ascesa bruciante, un’ossessione che diventa identità. Timothée Chalamet è Marty, talento smisurato e ambizione senza freni, in un film che racconta il successo come vertigine e come trappola. Tra sport, spettacolo e mito americano, Josh Safdie firma un biopic sportivo dedicato alla figura di Marty Reisman, costruendo un racconto febbrile sul prezzo della gloria e sulla fame di riconoscimento. Cinema ad alta tensione, fisico, magnetico. Un film che corre veloce, come il suo protagonista. Un Golden Globe e nove candidature agli Oscar.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.