Home AttualitàGiorno del Ricordo, il Comune ricorda le vittime delle foibe: “Diamo voce a chi è stato dimenticato”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Giorno del Ricordo, il Comune ricorda le vittime delle foibe: “Diamo voce a chi è stato dimenticato”

Cerimonia in Municipio, a Grosseto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 30 views

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha celebrato questa mattina il Giorno del Ricordo con una cerimonia commemorativa in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Presenti le autorità per il tradizionale omaggio alla corona e il sacerdote per la benedizione della targa, a seguito alla quale è stato osservato un minuto di silenzio.

A rappresentanza delle istituzioni l’onorevole Fabrizio Rossi, l’onorevole Marco Simiani, il consigliere regionale Luca Minucci, il delegato del presidente della Provincia, Ciro Cirillo, il vicesindaco Bruno Ceccherini e Dario Trotta, figlio dell’esule Eleonora Millo Trotta.

“Il Giorno del Ricordo non è di odio – ha sottolineato l’onorevole Fabrizio Rossi , ma di giustizia per coloro i quali hanno perso la vita sul confine orientale, per i nostri connazionali infoibati e per chi ha dovuto abbandonare le proprie terre. Oggi è dovere di noi buoni italiani ricordare questa tragedia e onorare le vittime”.

“Per poter evitare che certe cose accadano ancora dobbiamo riconoscere la storia, anche quella che è più scomoda da ricordare. All’epoca, la ‘colpa’ delle vittime era quella di essere italiani e noi, oggi, dobbiamo vivere questo giorno stretti proprio attorno alla nostra identità”, ha aggiunto Luca Minucci.

“Questi tragici fatti sono stati per troppo tempo nascosti e ignorati dai libri di scuola: oggi più che mai dunque, bisogna riportare alla luce il ricordo di ciò che è successo, ma soprattutto la verità. Per decenni si è scelto il silenzio, la rimozione, talvolta la negazione. Il Giorno del Ricordo nasce proprio da questa consapevolezza: restituire dignità alle vittime e voce a chi è stato dimenticato”, ha dichiarato il vicesindaco Bruno Ceccherini.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Missione negli Emirati Arabi, il Pd: “Servono chiarezza,...

“Biblioteca in cammino”: ecco il progetto che racconta...

Più sicurezza in paese: interventi anti allagamenti del...

“Uniti per l’acqua”: Fiora e Legambiente lanciano il...

Ospedale, un lettore: “Auto parcheggiate ovunque, persone diversamente...

Parco della Maremma: alla scoperta de “Le opere...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: