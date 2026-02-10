Cultura, il Pd: “Istituire il Centro Studi ‘Alberto Manzi’ a Pitigliano”

“Una proposta di legge che riconosca il valore di una straordinaria esperienza educativa italiana per trasformarla in una risorsa per le nuove generazioni”: con queste parole i deputati del Pd Marco Simiani e Irene Manzi annunciano la presentazione a Montecitorio del provvedimento denominato “lstituzione del Centro Studi ‘Maestro Alberto Manzi’ a Pitigliano (in provincia di Grosseto), nel trentennale della sua scomparsa” che ricorre nel 2027 e con l’obiettivo quindi di “rendere permanente e operativa l’eredità di Alberto Manzi, una figura che ha segnato la storia civile e culturale nazionale e che ancora oggi parla alle sfide dell’istruzione, dell’inclusione e della cittadinanza”.

“Con questa proposta vogliamo dare forma a un Centro Studi che non sia solo luogo di conservazione, ma motore di ricerca, formazione e inclusione, capace di affrontare le problematiche ancora attuali dell’analfabetismo funzionale, delle nuove povertà educative e dell’integrazione linguistica e culturale. È una scelta che guarda al futuro, che valorizza il territorio (Manzi trascorse gran parte della sua vita a Pitigliano dove fu anche sindaco) e rafforza il ruolo dell’istruzione come strumento di uguaglianza e coesione sociale. Proprio in questa direzione il nostro intento prevede il coinvolgimento delle istituzioni presenti, a partire dall’Università di Siena, l’Università per stranieri di Siena ed il Polo universitario grossetano; è prevista inoltre una stretta sinergia e collaborazione con la Rai. Un impegno quindi che assumiamo con convinzione, perché crediamo che investire nella cultura e nell’educazione significhi investire nella qualità della nostra democrazia. Nei prossimi giorni depositeremo il testo alla Camera dei deputati, chiedendo una rapida calendarizzazione, proprio con l’obiettivo di approvare la legge e realizzare il centro studi entro il 2027, anno in cui ricorre il trentennale della scomparsa di Alberto Manzi” : concludono i deputati.