Tiene il cane al guinzaglio con un collare che emette scariche elettriche: multato

Grosseto. Nel corso della settimana appena trascorsa i Carabinieri di Grosseto, attraverso le Stazioni che operano sui territori dei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, hanno svolto una serie di operazioni di prevenzione e contrasto ai reati, oltre che incentrati sulla sicurezza stradale.

Numerose pattuglie sono state impiegate nelle ore più delicate, soprattutto nella fascia serale, al fine di garantire la serena fruizione degli spazi pubblici e assicurare un clima di tranquillità nelle zone frequentate la sera dai giovani.

Una serenità degli spazi pubblici che è passata anche attraverso l’identificazione e la sanzione di un uomo che passeggiava con il suo cane al seguito. I Carabinieri, dopo averlo identificato, hanno riscontrato che l’animale era stato dotato di un collare che emette scariche elettriche a distanza, verosimilmente per governare “più facilmente” il cane anche a distanza, a discapito però del suo benessere.

Una pratica non consentita dalle norme, per cui il proprietario è stato segnalato all’autorità competente.

