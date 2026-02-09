Sorpreso dai Carabinieri mentre vende la droga: arrestato spacciatore

Grosseto. Nel corso della settimana appena trascorsa i Carabinieri di Grosseto, attraverso le Stazioni che operano sui territori dei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, hanno svolto una serie di operazioni di prevenzione e contrasto ai reati, oltre che incentrati sulla sicurezza stradale. Numerose pattuglie sono state impiegate nelle ore più delicate, soprattutto nella fascia serale, al fine di garantire la serena fruizione degli spazi pubblici e assicurare un clima di tranquillità nelle zone frequentate la sera dai giovani.

I controlli

I Carabinieri hanno svolto controlli in compagnia dei loro colleghi animali, come nel corso di queste operazioni che hanno visto la partecipazione del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pisa San Rossore, grazie ai quali a Castiglione della Pescaia un uomo è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana. L’uomo viaggiava in auto da solo ed è stato fermato a un posto di blocco. I Carabinieri hanno perquisito l’uomo e la vettura, trovando i 30 grammi di stupefacente, per cui il possessore è stato segnalato all’autorità competente.

Un giovane straniero è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di hashish, per uso personale, per cui è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

L’attività antidroga è stata infine coronata, a Grosseto, da un arresto in flagranza di reato di uno straniero, che, a seguito di un lungo e articolato pedinamento svolto dai Carabinieri del Nucleo operativo, è stato fermato dopo aver ceduto una dose di hashish a un assuntore (che a sua volta è stato identificato e segnalato alla Prefettura).

L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di altre 20 dosi circa e contanti, il tutto posto sotto sequestro.

Gli accertamenti sulle generalità hanno fatto infine emergere che sul giovane pendeva un’ordinanza di custodia, per reiterate violazioni a un divieto di avvicinamento ad una donna emesso a seguito di un’indagine del 2024 che lo aveva visto accusato di maltrattamenti in famiglia.

Anche per questo, l’uomo al termine delle attività in caserma è stato portato in carcere a Grosseto.

In totale, i controlli hanno permesso di identificare e controllare 300 vetture e oltre 350 persone, tra utenti della strada (alcuni dei quali sanzionati per violazione di norme del Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 13mila euro, e giovani frequentatori della notte.