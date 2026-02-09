Gabbrielli: “Conferire la civica benemerenza alla pittrice Laura Ferretti”

Grosseto. Il consigliere comunale Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Noi Moderati – Udc – Centro Popolare, nel commemorare la figura di Laura Ferretti, pittrice grossetana scomparsa il 27 giugno 2019, ritiene opportuno che il Consiglio comunale valuti e si pronunci in merito al conferimento della benemerenza della città di Grosseto in suo onore.

“La presente richiesta non è da intendersi quale iniziativa di carattere personale, bensì quale appello istituzionale fondato su una stima ampiamente condivisa e presumibilmente già maturata anche in seno ad altri componenti del Consiglio – spiega Gabbrielli –. Laura Ferretti, moglie di Claudio Rossi, professore e apprezzato allenatore di calcio giovanile, ha manifestato un profondo attaccamento alla propria terra, della quale è stata una delle più significative e sensibili interpreti artistiche. Attraverso la sua produzione pittorica, incentrata prevalentemente sui paesaggi, l’artista maremmana ha saputo rappresentare con particolare intensità la dimensione spirituale della Maremma, elevando la natura a simbolo di vita, memoria e riflessione interiore. Insignita di numerosi premi e riconoscimenti, ha contribuito in modo rilevante alla diffusione e alla valorizzazione dell’arte toscana nel mondo, rafforzando l’identità culturale del territorio grossetano”.

“Alla luce di quanto sopra esposto – termina Gabbrielli –, si ritiene che il conferimento della benemerenza della città di Grosseto costituisca un riconoscimento appropriato e meritevole nei confronti della sua figura e del suo significativo lascito artistico e umano”.