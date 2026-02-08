Pnrr, Limatola replica a Fratelli d’Italia: “Nessun ritardo, tutti i lavori sono terminati o in dirittura di arrivo”

Grosseto. “Leggo con un certo stupore le dichiarazioni di Fratelli d’Italia sui presunti ritardi del Pnrr in Provincia. Più che un’analisi, sembra il segnale di un evidente nervosismo preelettorale. Quando mancano gli argomenti, si prova a creare confusione, ma i fatti, purtroppo per loro, raccontano tutt’altro”. Così il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, replica alle ricostruzioni diffuse da Fratelli d’Italia, che parlano di rischi per l’amministrazione provinciale di perdere milioni di euro legati al Pnrr.

“Si tratta di un attacco personale e di una narrazione infondata, che non trova riscontro né nei documenti ufficiali, né nello stato reale dei cantieri. – prosegue Limatola –, I progetti della Provincia di Grosseto finanziati con il Pnrr stanno infatti procedendo, tutti, secondo le tempistiche previste. Molti interventi sono stati già completati addirittura con un anno di anticipo, nel 2025, altri sono in fase avanzata e i collaudi saranno consegnati entro le scadenze, nel pieno rispetto degli impegni assunti. In totale parliamo di 9 grandi progetti per un valore complessivo di circa 17 milioni di euro. Abbiamo completato opere importanti su scuole, impianti sportivi e strutture strategiche per il territorio. Le criticità che hanno costretto molti Enti locali in questi anni ai rallentamenti, come emerso nella sede di cabina di coordinamento Pnrr in Prefettura, sono stati affrontati dalla Provincia con lungimiranza, senza compromettere il completamento delle opere, grazie all’egregio lavoro svolto dai nostri uffici e per questo voglio ringraziare tutto il personale coinvolto.”

“Le critiche di Fratelli d’Italia sono strumentali, sembrano ignorare l’enorme mole di interventi già realizzati e quelli che stanno arrivando a compimento, – aggiunge ancora il presidente Limatola – ma è evidente che, con le elezioni provinciali alle porte, il confronto politico tenda ad accentuarsi. Resta però singolare che coloro che oggi pongono l’attenzione su presunte criticità altrui, non riservino la stessa attenzione alle difficoltà che interessano il Comune di Grosseto, dove i ritardi non mancano e sono sotto gli occhi di tutti”.

“Il Pnrr – conclude Limatola – è un’opportunità straordinaria e merita responsabilità, non allarmismi. La Provincia continuerà a lavorare con serietà, trasparenza e senso delle istituzioni. Le polemiche le lasciamo volentieri a chi non ha altri argomenti. Il territorio ha bisogno di fatti, non di confusione. Noi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto, concentrati sugli obiettivi e non sulle dichiarazioni di giornata”.

Interventi della Provincia di Grosseto finanziati con il Pnrr

1) Istituto superiore “Leopoldo II di Lorena”, in via Giolitti, a Grosseto – Importo a base di gara 1.698.790,00 euro; sostituzione degli infissi esistenti e rifacimento impianti elettrici per efficientamento energetico: finito.

2) Istituto tecnico commerciale “V. Fossombroni”, in via Sicilia a Grosseto – Importo a base di gara 1.034.820,00 euro; sostituzione di infissi esterni e interni per migliorare le condizioni di sicurezza e implementare l’efficientamento energetico: finito.

3) Istituto tecnico commerciale “V. Fossombroni” – Importo a base di gara 341.550,00 euro; manutenzione straordinaria della copertura per implementare l’efficientamento energetico: finito.

4) Polo liceale “P. Aldi” nella Cittadella dello Studente a Grosseto – Importo a base di gara 731.879,00 euro; manutenzione straordinaria della palestra e relativi servizi con adeguamento degli impianti e manutenzione della copertura: finito.

5) Istituto enogastronomico a Orbetello – Importo a base di gara 1.900.000,00 euro; consolidamento della scala d’accesso, adeguamento antincendio e adeguamento/miglioramento sismico: finito.

6) Realizzazione della nuova palestra del Liceo “Rosmini” nella Cittadella dello Studente a Grosseto – Importo a base di gara 2.914.820,34 euro; impianto di circa 1.250 mq con i relativi servizi, spogliatoi e magazzini, accreditato secondo le norme Coni e tale da poter essere utilizzato anche per attività extrascolastiche e agonistiche. Edificio progettato secondo criteri di sostenibilità, con caratteristiche Nzeb e con impianti tecnologici di ultima generazione, involucro performante e pannelli fotovoltaici integrati per la produzione di energia pulita: in corso i lavori, collaudo entro il 30 giugno come da programma.

7) Istituto tecnico economico “Zuccarelli” a Pitigliano – Importo a base di gara 965.545,00 euro; adeguamento sismico ed efficientamento energetico della palestra: in corso, conclusione entro i tempi previsti.

8) Pista di atletica di Follonica, completamente rinnovata, grazie al profondo restyling effettuato dalla Provincia di Grosseto con un investimento di 3 milioni di euro sul bando Pnrr. I lavori, conclusi a settembre 2025, hanno restituito alla città un impianto moderno e all’avanguardia con un nuovo manto sintetico, pedane per salti e lanci, tribuna prefabbricata da 420 posti e un efficiente impianto di illuminazione a led. Finito.

9) Nuova area sportiva all’ingresso della Cittadella dello studente di Grosseto finanziata con un investimento di circa 4 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR, e costituita da: una pista di atletica, un campo polivalente per la pallavolo, il basket, il campo di calcio a 8 e un campo di calcio a 11. Lavori in fase di conclusione come da programma.

A questi si aggiunge il cantiere della Ciclovia tirrenica, 44 chilometri nei comuni di Follonica, Scarlino, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello e Capalbio. L’opera è realizzata dall’amministrazione provinciale, in qualità di Ente attuatore di secondo livello, con le risorse del Pnrr assegnate alla Regione Toscana: 17milioni e 600mila euro. Lavori in corso. Conclusione entro giugno 2026 come previsto da Pnrr.