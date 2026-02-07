Pnrr, Fratelli d’Italia: “La Provincia rischia di perdere milioni di euro per ritardi e inefficienze”

Grosseto. “La Provincia di Grosseto rischia di perdere milioni di euro per ritardi e inefficienze. Qui il rischio non è teorico, ma reale: la mancata consegna entro i termini di proroga e la conseguente perdita del finanziamento Pnrr, con un danno economico enorme per il territorio e per le future generazioni”.

A dichiararlo in un comunicato, sono Luca Minucci, consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Guendalina Amati, consigliera provinciale di Fratelli d’Italia, e Bruno Ceccherini, vicesindaco ed esponente di Fratelli d’Italia.

“Di fronte a questo scenario, appare quantomeno surreale l’atteggiamento della sinistra grossetana e del presidente Limatola, che, invece di assumersi le proprie responsabilità, preferiscono attaccare pretestuosamente il Comune di Grosseto, che non presenta le criticità evidenziate nei progetti provinciali – continua la nota –.Il problema non è il Pnrr. Il problema è chi governa la Provincia di Grosseto. E oggi la gestione Limatola dimostra tutta la sua inadeguatezza nel coordinare uffici, imprese e tempistiche su opere strategiche. Chiediamo al presidente Limatola di uscire dalla propaganda e di dire chiaramente ai cittadini a che punto sono realmente i lavori, quali misure intenda adottare e chi si assumerà la responsabilità politica nel caso in cui questi fondi vadano persi”.

“Vorremmo anche dire ai consiglieri comunali Rosini e De Martis, che in passato hanno ironizzato sui lavori di piazza della Palma, che Limatola per ciò che attiene i lavori del Pnrr è stato ancora più sfortunato del centrodestra grossetano. Per non parlare dei ritardi che si registrano in tutti i Comuni governati dal Pd, ma di cui ovviamente non hanno fatto mai menzione. La Provincia di Grosseto non può permettersi di perdere risorse fondamentali per colpa di ritardi, inefficienze e mancanza di guida politica. Su questo vigileremo con la massima attenzione e non faremo sconti a nessuno”, concludono Minucci, Ceccherini e Amati.