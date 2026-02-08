Home GrossetoLotta a bullismo e cyberbullismo: Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Grosseto ascoltano giovani
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Lotta a bullismo e cyberbullismo: Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Grosseto ascoltano giovani

Gazebo in corso Carducci

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si è svolta sabato 7 febbraio, il circolo “Mirco Butelli” di Fratelli d’Italia Grosseto e Gioventù Nazionale hanno scelto di essere tra i cittadini, portando questo importante e delicato tema al centro dell’attenzione, trasformando una ricorrenza simbolica in un momento concreto di ascolto e sensibilizzazione dei cittadini.

“Essere in pieno centro cittadino con un nostro gazebo in una giornata come questa – sottolineano dal circolo Fratelli d’Italia Grosseto significa ribadire che la lotta al bullismo e al cyberbullismo non si combatte solo con le leggi, ma anche con la presenza costante sul territorio, l’ascolto e il dialogo diretto con i ragazzi e le famiglie”.

Il momento più significativo della giornata è stato proprio il confronto con i più giovani. Numerosi ragazzi e ragazze si sono fermati al gazebo per fare domande, raccontare esperienze e chiedere informazioni. “È da questi incontri – spiegano da Gioventù Nazionale Grosseto che comprendiamo quanto sia importante parlare la stessa lingua dei nostri coetanei. La prevenzione passa dal dialogo, dal non lasciare nessuno solo e dal costruire una comunità capace di proteggere chi è più fragile”.

A rafforzare il messaggio dell’iniziativa è stata anche la presenza davanti al gazebo di tantissimi dirigenti e amministratori locali, dei parlamentari di Fratelli d’Italia Aldo Mattia e Fabrizio Rossi, quest’ultimo, capogruppo in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, e del consigliere regionale Luca Minucci, che si sono intrattenuti con i cittadini, confermando l’impegno del Governo Meloni nel contrasto al cyberbullismo e alla violenza in rete.

“La lotta al bullismo e al cyberbullismo richiede un impegno costante, concreto e condiviso. Fratelli d’Italia Grosseto e Gioventù Nazionale Grosseto continueranno a lavorare affinché nessun adolescente venga lasciato solo e la tutela dei minori resti una priorità reale dell’azione politica e sociale”, termina la nota.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Viabilità, Rifondazione Comunista: “Viale Europa pericolosa, il Comune...

“De Profundis”: la lettera di Oscar Wilde al...

Pnrr, Fratelli d’Italia: “La Provincia rischia di perdere...

La Lega si riunisce in congresso: Andrea Maule...

Piano strutturale e servizi scolastici, Fratelli d’Italia: “La...

Grosseto fa scuola in Toscana: nasce la prima...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: