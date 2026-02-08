Home Costa d'argentoIl Comune porta 25 pini: “Intervento per garantire la sicurezza dei cittadini”
Il Comune porta 25 pini: “Intervento per garantire la sicurezza dei cittadini”

L'intervento, che comincerà lunedì 9 febbraio, riguarderà via Roma, a Borgo Carige

Capalbio (Grosseto). Prevenzione, sicurezza e decoro.

Sono questi i tre elementi alla base dell’intervento di potatura voluto dall’amministrazione comunale capalbiese.

Lunedì 9 febbraio, dunque, cominceranno le operazioni di sistemazione e pulizia dei venticinque pini situati in via Roma, a Borgo Carige.

In un Paese dove troppo spesso si interviene solo in casi di emergenza – ha detto il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini -, come amministrazione sentiamo il dovere di occuparci in maniera sistematica della prevenzione e della messa in sicurezza del territorio. Su questo versante, penso agli interventi promossi anche con il Consorzio di Bonifica per il contrasto al dissesto idrogeologico, abbiamo fatto molto, ma dobbiamo necessariamente continuare su questa via, mettendo la manutenzione e il tema della sicurezza sempre al primo posto”.

In quest’ottica viene dunque inquadrata la potatura delle piante ad alto fusto nella frazione capalbiese, che avrà un costo di circa 18mila euro. “Un intervento pensato – ha dichiarato Marzia Stefani, assessore con delega ai lavori pubblici e al decoro urbano – per prevenire eventuali danni cagionati dalla caduta dei rami e per fornire maggiore ordine e pulizia alla via. Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che via Roma non è soltanto la via principale di Borgo Carige, ma anche il tratto stradale sul quale si affacciano la scuola, il parco giochi e la chiesa del Cuore immacolato, avendo di fatto un passaggio continuo di persone e soprattutto di bambini”.

Le modifiche al traffico

L’intervento di potatura comporterà una variazione temporanea della viabilità. A partire dalle 7 di lunedì 9 febbraio e fino al termine dei lavori, infatti, è stato istituito il divieto di sosta e fermata in via Roma e il divieto di sosta e di fermata in piazza Caduti di Nassirya, limitatamente alle aree interessate dal cantiere. Potrà eventualmente essere disposta la temporanea chiusura totale o parziale della carreggiata ed eventuali deviazioni del traffico veicolare.

