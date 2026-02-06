Home Colline del FioraSfilate, musica, animazione ed iniziative: torna il Carnevale in paese
Sfilate, musica, animazione ed iniziative: torna il Carnevale in paese

Il programma della manifestazione a Pitigliano

Pitigliano (Grosseto). Torna il Carnevale di Pitigliano, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno, con un ricco programma di sfilate, musica, animazione e iniziative dedicate a tutte le età.

Per quattro giornate il centro cittadino si animerà con carri allegorici, cortei mascherati e momenti di festa che coinvolgeranno cittadini, famiglie e visitatori.

Il programma

Domenica 8 febbraio:

  • ore 14.00 – Partenza da Ppazza Nenni e sfilata dei carri allegorici e cortei mascherati accompagnati dal corpo bandistico comunale “Giuseppe Verdi” di Sorano.;
  • a seguire – Festa in piazza della Repubblica con Dj set e animazione, a cura di ManuManu.

Sabato 14 febbraio – La Rotonda (San Quirico):

  • ore 20.00 – Cena show;
  • ore 23.30 – Grande veglione in maschera con Dj set di Alessandro Costa (special voice Lady Janet).

Nel corso della serata si terrà la premiazione dei migliori concorrenti. È disponibile, su prenotazione, il servizio navetta da Pitigliano.

Domenica 15 febbraio:

  • ore 14.00 – Partenza da piazza Nenni, sfilata dei carri allegorici e cortei mascherati accompagnati dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemerano;
  • a seguire – Festa in piazza della Repubblica con Dj set e animazione di ManuManu.

Martedì 17 febbraio:

  • ore 14.30 – Partenza da piazza Nenni, sfilata dei carri allegorici e cortei mascherati per le vie della Zona Nuova;
  • festa finale in piazza Nenni.

L’edizione 2026 introduce alcune importanti novità: nuovo percorso per la sfilata dei carri allegorici; nuove attrazioni dedicate ai più piccoli; mini carri allegorici.

Durante le giornate di festa si svolgerà inoltre il Photocontest per la migliore maschera e per il miglior gruppo mascherato, per valorizzare la creatività e la partecipazione del pubblico.

Prenotazioni di cene, prevendite per gli eventi e servizio navetta ai numeri: 338.3437219, 328.4212292 e 388.3097078.

