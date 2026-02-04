Home Cinema“Sorry, Baby”: nuovo appuntamento con “Cinema d’autore”
“Sorry, Baby”: nuovo appuntamento con “Cinema d’autore”

Il film sarà proiettato giovedì 5 febbraio

di Redazione
Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, giovedì 5 febbraio, alle 19, al Cinema Astra di Follonica, sarà proiettato il film “Sorry, Baby”, per la regia di Eva Victor, con Eva Victor, Naomi Ackie, Lucas Hedges, John Carroll Lynch, Louis Cancelmi.

Dopo una relazione finita male, una giovane donna affronta un viaggio emotivo fatto di rimorsi, desideri inespressi e nuove possibilità, mentre cerca di capire chi vuole davvero essere.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra:  Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook.

