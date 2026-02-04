Home AgricolturaPac, Confagricoltura: “Tagli mascherati, Maremma rischia di pagare il conto più salato”
Pac, Confagricoltura: “Tagli mascherati, Maremma rischia di pagare il conto più salato”

Grosseto. La proposta della nuova Politica agricola comune 2028–2034 presentata dalla Commissione europea rischia di avere effetti pesantemente negativi sull’agricoltura maremmana e toscana. A lanciare l’allarme è il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi, che invita a guardare oltre i titoli ottimistici e a leggere con attenzione i numeri.

“Altro che inversione di marcia – afferma Tocchi. Nonostante l’aumento complessivo del bilancio dell’Unione europea, il budget destinato alla Pac cala di circa il 20%, passando da 378 a poco meno di 294 miliardi di euro. È un taglio netto e strutturale che qualcuno sta tentando di mascherare come un’opportunità”.

Per l’Italia, la riduzione delle risorse vale circa 7 miliardi di euro in sette anni. Un impatto che, in Toscana, potrebbe tradursi in perdite annuali di decine di milioni di euro. “E la Maremma – sottolinea  è una delle aree che rischia di pagare il prezzo più alto”.

La regione conta oltre 60mila aziende agricole, spesso collocate in territori collinari e montani, caratterizzati da produzioni di qualità e da costi strutturali elevati.

“Per molte imprese – spiega il presidente di Confagricoltura Grossetola Pac non è un ‘bonus’, ma una componente essenziale del reddito. Ridurre le risorse significa colpire soprattutto le aziende più organizzate, quelle che investono, esportano, assumono e garantiscono il presidio di territori complessi”.

Tra gli elementi più critici della riforma figura l’introduzione del Piano unico nazionale, che accorpa Feaga, Feasr e altri fondi europei. Una scelta che, secondo Confagricoltura, riduce il ruolo delle Regioni e aumenta l’incertezza nell’attuazione delle politiche agricole.

“È particolarmente grave – evidenzia il presidente Tocchi la sostanziale scomparsa dello sviluppo rurale come ambito autonomo. Finora è stato decisivo per sostenere investimenti, giovani agricoltori, innovazione e servizi nelle aree interne. Così si rischia di desertificare proprio quei territori che l’Europa dice di voler tutelare”.

Preoccupazioni anche sul fronte dei pagamenti diretti. Il passaggio dai titoli storici a un sostegno per ettaro basato sul reddito, con riduzioni progressive oltre i 20mila euro e un tetto massimo di 100mila euro, rischia di penalizzare le aziende più strutturate.

“Si colpisce chi produce, chi è competitivo, chi ha fatto investimenti importanti – osserva Tocchi –, mentre non si risolve il problema della concorrenza sleale e della mancanza di reciprocità nei mercati internazionali”.

A rischio anche le Organizzazioni comuni di mercato, in particolare per comparti strategici come vigneti e oliveti.

“Senza risorse certe – avverte il presidente – si rischia di innescare instabilità e una competizione interna tra filiere che dovrebbero invece essere sostenute e rafforzate”.

Confagricoltura Grosseto guarda con grande prudenza alle ipotesi di fondi aggiuntivi europei o nazionali, più volte evocati ma non ancora garantiti. “Non possiamo basare il futuro dell’agricoltura su promesse – conclude Tocchi. Serve una Pac davvero comune, con risorse certe, regole chiare e orientata alla competitività. Tutto il resto sono slogan buoni per i comunicati, ma per la Maremma rischiano di tradursi in un conto salatissimo”.

Un’analisi che si pone in netto contrasto con letture trionfalistiche che parlano di “più risorse” e di svolta positiva. “I numeri – ribadisce Confagricoltura Grosseto raccontano tutt’altra storia. E ignorarli oggi significa mettere a rischio il futuro dell’agricoltura domani”.

