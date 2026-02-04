Cultura e prevenzione: un pomeriggio in compagnia di Lilt e Carlo Vellutini nella frazione

Grosseto. Braccagni dedica una giornata alla prevenzione oncologica e alla cultura, grazie alla collaborazione tra Lilt Grosseto e il centro di promozione sociale “Gli Anta”.

L’iniziativa si svolgerà sabato 7 febbraio, nella sede del centro in via dei Garibaldini 38, unendo salute, fotografia e racconto del territorio in un appuntamento aperto alla comunità. Dalle 14.30 alle 18.30 saranno disponibili screening gratuiti di mappatura dei nei, a cura della Lilt Grosseto con il dermatologo dottor Vaziri Hassan; un servizio che conferma l’impegno dell’associazione nel portare la prevenzione vicino ai cittadini e nel promuovere la diagnosi precoce.

Alle 17 è prevista la presentazione del libro “Riflessioni dalla Maremma”, scritto da Carlo Vellutini con le fotografie di Cesare Moroni. L’opera intreccia memoria personale, paesaggi e identità maremmana. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla Lilt Grosseto Aps-Ets, a sostegno delle attività di prevenzione dell’associazione.

“La prevenzione è un gesto semplice, ma fondamentale, e iniziative come questa dimostrano quanto una comunità possa fare quando si muove insieme – afferma Renzo Giannoni, presidente della Lilt di Grosseto -. Ringraziamo il centro ‘Gli Anta’ per aver organizzato un evento che unisce salute, partecipazione e valorizzazione del nostro territorio”.

Per l’autore Carlo Vellutini, l’appuntamento ha un significato particolare: “Questo libro nasce da un percorso personale e professionale di attività sul territorio che punta a promuovere la nostra terra. Con Cesare Moroni abbiamo deciso di devolvere il ricavato alla Lilt Grosseto per il lavoro prezioso che svolge sul territorio a tutela della salute dei cittadini. Riteniamo che anche attraverso la cultura si possano sensibilizzare le persone a sottoporsi periodicamente agli screening e ad adottare stili di vita corretti”.

Il fotografo ed editore Cesare Moroni sottolinea il valore del progetto: “Come editore sono spesso coinvolto in iniziative benefiche. Il tema della prevenzione oncologica è di estrema attualità, per questo siamo felici di aiutare la Lilt di Grosseto. Le immagini celebrano la bellezza della vita e il benessere, per questo il libro ben si addice ad un’iniziativa benefica di questo tipo”.

Per informazioni e prenotazioni degli screening rivolgersi al 329.4193925.