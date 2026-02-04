Home AttualitàLotta alla processionaria del pino: ecco come fare richiesta di intervento
Lotta alla processionaria del pino: ecco come fare richiesta di intervento

L'azione sarà riservata in via prioritaria alle aree urbanizzate e a quelle di interesse pubblico

di Redazione
Colline Metallifere (Grosseto). Nel periodo primaverile sono ricorrenti le infestazioni di processionaria del pino che possono provocare disturbi alla salute dei cittadini.

Per questo motivo l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha previsto un intervento di lotta fitosanitaria contro tale parassita fino al 13 marzo prossimo.

L’azione sarà riservata in via prioritaria alle aree urbanizzate e a quelle di interesse pubblico, mentre gli interventi nelle proprietà private verranno eseguiti subordinatamente alla disponibilità di un automezzo con scala estensibile secondo l’ordine di presentazione delle domande.

I cittadini che riscontrassero la presenza di nidi di processionaria su piante situate nelle loro proprietà potranno richiedere l’intervento presentando domanda, utilizzando il modello presente nella pagina dedicata all’argomento della sezione “Notizie” del sito istituzionale dell’Unione, al link www.unionecomunicollinemetallifere.it, entro il 10 marzo 2026 alle amministrazioni comunali di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada o direttamente all’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, con sede a Massa Marittima, in piazza Dante Alighieri 4 – indirizzo Pec (posta elettronica certificata):  unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it .

La richiesta di intervento può essere fatta anche con una semplice mail all’indirizzo processionaria@unionecomunicollinemetallifere.it o tramite un messaggio ai numeri Whatsapp 333.2634551 e 335.6035496. Anche in questi casi le domande dovranno essere corredate da foto delle piante e dell’area per cui si richiede l’intervento.

Informazioni sull’avviso e sl modulo di richiesta di intervento sono disponibili nella sezione “Notizie” dell’Ente.

