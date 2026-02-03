Referendum sulla giustizia: nasce il comitato del No “Colline dell’Albegna”

Orbetello (Grosseto). Ieri, 2 febbraio, nella sede della Cgil di Orbetello, si è costituito il comitato del No per il referendum sulla giustizia che chiamerà gli elettori al voto i giorni 22 e 23 marzo.

Al comitato del No, denominato “Colline dell’Albegna”, aderiscono: Anpi Costa d’Argento, Anpi Isola del Giglio, Cgil, Spi-Cgil, Movimento Cinque Stelle, Giovani Democratici, Partito Democratico, Sinistra Italiana/Avs, Rifondazione Comunista e Kairos.

“L’invito è rivolto ed esteso a tutti i partiti, ai Comuni, alle associazioni e ai semplici cittadini che ne vorranno far parte – si legge in una nota del comitato -. Questi i punti cardine per cui il comitato si schiera contro la riforma:

non consiste in una riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati;

non servirà per fare in modo che la macchina della giustizia funzioni meglio;

la Magistratura non può e non deve dipendere dal potere esecutivo”.

“Mettere mano a certe regole e leggi fondanti la nostra Costituzione è un tentativo autoritario e antidemocratico, rappresenta una manovra subdola di manipolazione da parte del Governo nei confronti del potere giudiziario. Lo stesso Nordio (di cui tale riforma porta il nome) ha dichiarato che la vittoria del Sì consentirà alla politica di turno, sia di destra che di sinistra, di assoggettare la magistratura; questa non avrà più quell’autonomia, quell’indipendenza che oggi garantisce a tutti i cittadini di essere uguali di fronte alla legge – termina il comunicato -. Il comitato informa che per gli studenti e i lavoratori fuori sede che non hanno la possibilità di votare nel proprio comune di residenza, sarà possibile farlo, chiedendo ai partiti che aderiscono al No di essere inseriti come rappresentanti di lista nei comuni dove studiano o lavorano”.

Per qualsiasi informazione, il comitato si mette a disposizione, nella sede della Cgil di Orbetello, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Sono previsti dei punti informativi per i cittadini interessati.