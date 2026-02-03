“Parla con l’angelo”: Daniela Sacchi presenta il suo libro

Grosseto. Giovedì 5 febbraio, alle 18.00, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, prosegue il ciclo “Aperitivi letterari” in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni, con la presentazione di “Parla con l’angelo” di Daniela Sacchi, edito da EllediLibro nel 2025.

A presentare la scrittrice sarà Fulvia Perillo. Il biglietto di ingresso ha un costo di 3 euro, con riduzione a 2 euro, e comprende una degustazione dei vini del Podere 414, il libero accesso alla Collezione Luzzetti e alle mostre temporanee in corso, offrendo così al pubblico un’esperienza culturale completa che unisce letteratura e patrimonio museale.

Il libro

Nel volume, Daniela Sacchi costruisce un percorso originale che intreccia saggio, poesia e frammenti autobiografici, accompagnando il lettore in un viaggio attraverso il tempo e la dimensione spirituale. Al centro della riflessione si colloca la figura dell’angelo, intesa come possibile ponte tra il mondo interiore dell’individuo e la vita collettiva, tra introspezione e convivenza civile.

L’angelo, presenza lieve e sfumata dalla memoria, spesso relegata a un immaginario infantile o considerata distante dal pensiero razionale contemporaneo, viene qui recuperata come interlocutore simbolico e spazio di dialogo. Nel confronto con questa presenza invisibile si apre la possibilità di rileggere le difficoltà personali, ma anche di ampliare lo sguardo verso le questioni più urgenti della realtà che ci circonda, affrontandole con consapevolezza, apertura e spirito critico.