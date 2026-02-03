Riapre l’ufficio anagrafe nella frazione: ecco i servizi offerti e gli orari

Home Colline MetallifereRiapre l’ufficio anagrafe nella frazione: ecco i servizi offerti e gli orari
L'apertura è fissata per il giorno del giovedi con orario dalle 9.30 alle 12.30

di Redazione
Roccastrada (Grosseto). Riapre l’ufficio frazionale di Ribolla che, a partire da giovedi 5 febbraio, tornerà ad erogare i servizi di ufficio anagrafe. L’ufficio sarà aperto ogni giovedi con orario dalle 9.30 alle 12.30 e risponderà al numero telefonico 0564.561271.

La postazione di Ribolla sarà attrezzata, oltre che per i normali servizi di anagrafe con il rilascio delle relative certificazioni, anche con una postazione dedicata per la carta d’identità elettronica.

Infatti, dal 3 agosto 2026 cessa la validità della carta d’identità in formato cartaceo, come disposto dall’articolo 5 del Regolamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo.

Da tale data – anche nel caso il documento non dovesse risultare scaduto – le carte d’identità cartacee non avranno più validità per l’espatrio e non potranno più essere rilasciate.

Il Comune invita tutti i cittadini già da adesso a prevedere il “passaggio” alla carta d’identità elettronica (Cie) che viene rilasciata anche prima della scadenza del documento cartaceo dall’ufficio anagrafe.

Il servizio viene svolto esclusivamente su appuntamento, attraverso i seguenti contatti: e-mail anagrafe@comune.roccastrada.gr.it – Tel. 0564.561216 – 13 – 25 – 47.

