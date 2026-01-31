Balestro del Girifalco: al via il concorso per la pittura del palio

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha indetto un concorso di pittura per individuare l’artista che realizzerà il palio del 132° Balestro del Girifalco che si disputerà il 24 maggio e sarà dedicato agli “800 anni dalla morte di San Francesco”.

“Ci rivolgiamo con questo bando a pittori, illustratori e creativi – commenta Maurizio Giovannetti, assessore comunale al Balestro del Girifalco – che sentano il desiderio di misurarsi con la realizzazione del drappellone che sarà consegnato al terziere vincitore del Balestro di maggio. Il vincitore entrerà a far parte del lungo elenco degli artisti che hanno lasciato il segno in una delle più antiche rievocazioni storiche della Toscana. Il tema degli 800 anni dalla morte di San Francesco è una sfida affascinante, capace di unire spiritualità, storia e bellezza. Siamo curiosi di vedere come ogni artista saprà raccontare attraverso le immagini e il colore un messaggio che è sempre di grande ispirazione e che da otto secoli parla ancora al presente”.

Come partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare all’Ufficio Protocollo del Comune un solo bozzetto, in scala 1:5 (centimetri 16×50). Non saranno accettate opere di grafica. Il bozzetto dovrà essere recapitato all’interno di un plico con la dicitura “Concorso pittura Palio 132° Balestro del Girifalco”, contenente anche una busta chiusa con la nota descrittiva dell’opera, non firmata, e una busta chiusa con le generalità del pittore (nome, cognome, indirizzo, telefono e mail), un breve curriculum vitae riferito all’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità del concorso.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 9 aprile 2026 al Comune tramite spedizione per posta o per corriere all’indirizzo “Comune di Massa Marittima – Ufficio Segreteria, piazza Garibaldi n. 10, 58024 Massa Marittima (GR”), oppure tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo (piano terreno) del palazzo comunale in piazza Garibaldi n. 10. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, ed il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da un’apposita commissione. Le votazioni avverranno su base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.

Il vincitore del concorso sarà tassativamente tenuto ad eseguire la pittura del palio, su seta o stoffa idonea, previo accordo con l’ufficio competente e dovrà consegnare l’opera entro le ore 12 del 13 maggio. Per l’esecuzione dell’opera, sarà corrisposta la somma lorda di 1.500 euro, comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di regolare documento di spesa. Il pittore sarà ospite del Comune per la presentazione ufficiale del palio il 23 maggio e per partecipare alla manifestazione del Balestro del Girifalco il 24 maggio.

L’avviso pubblico è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2026/Gennaio/Concorso-per-la-pittura-del-palio-del-132esimo-Balestro-del-Girifalco.html