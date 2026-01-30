“Remigrazione e Riconquista” al via la petizione per il referendum sulla legge di iniziativa popolare

Grosseto. Parte oggi la raccolta firme per la remigrazione. L’obiettivo: raggiungere le 50000 firme valide per il referendum.

“A partire da oggi – si legge in una nota diffusa dal comitato Remigrazione e Riconquista – sarà possibile firmare per la legge di iniziativa popolare ‘Remigrazione e Riconquista’. Nonostante i tentativi di ostruzionismo della sinistra, abbiamo raccolto già il sostegno e le adesioni di migliaia di cittadini.

Verranno organizzati banchetti in tutta Italia per raggiungere l’obiettivo delle 50mila firme e da oggi è possibile firmare anche online, tramite Spid o CIE, sul sito https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5700000.

Siamo certi del risultato: gli italiani sono stufi di degrado, criminalità, immigrazione incontrollata. Soprattutto, sono stufi di essere presi in giro da chi continua, nonostante le evidenze, a parlare di integrazione e necessità di importare nuovi immigrati. Questo Paese ha bisogno di ripartire dai suoi cittadini e dal suo territorio: è ora di remigrazione”.