Un nuovo presidente per la Pro Loco: ecco chi è

Grosseto. Dopo le elezioni di domenica 18 gennaio, ieri, 28 gennaio, si è riunito il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare per attribuire le cariche per il trienno 2026-2028.

Il consiglio ha eletto presidente Carmine Polla, marinese doc, titolare di una ditta di forniture nautiche, che era stato il più votato alle elezioni, vice-presidente Deborah Palancini, titolare di attività di gastronomia e ristorazione a Principina a mare, tesoriere Adriano Bertini, perito elettronico, e segretario Gaia Capitani, insegnante di scuola primaria.

Il nuovo consiglio ha espresso riconoscenza ed apprezzamento per il gran lavoro svolto ed i risultati conseguiti dal consiglio uscente, presieduto da Loretta Teresini.

Nella foto: Carmine Polla e Adriano Bertini, presidente e tesoriere della Pro Loco di Marina e Principina

