Piano strutturale, via libera dal Consiglio comunale: come presentare osservazioni

Entro il 29 marzo 2026, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha adottato il nuovo Piano strutturale comunale. Contestualmente all’adozione del Piano, sono stati adottati anche il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e la valutazione di incidenza.

La deliberazione e tutti gli elaborati del Piano sono depositati in libera visione all’Ufficio tecnico comunale per 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt, Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Parte II, n. 4 di mercoledì 28 gennaio 2026).

Gli atti sono consultabili negli orari di apertura al pubblico, oppure online al seguente link https://directory.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/index.php/s/sMfQ5QEpLYpNjTZ

Entro il 29 marzo 2026, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune di Castiglione della Pescaia, inviandole in forma cartacea oppure tramite Pec all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

La modulistica per la presentazione delle osservazioni e ulteriori informazioni sul procedimento di formazione del Piano strutturale sono disponibili sul sito istituzionale del Comune al seguente link: https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/documenti_pubblici/formazione-piano-strutturale-piano-operativo-comunale

