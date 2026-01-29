Home GrossetoRelazioni internazionali: il Comune in visita all’Istituto giapponese di cultura di Roma
Relazioni internazionali: il Comune in visita all’Istituto giapponese di cultura di Roma

È stata l'occasione per rinnovare l'impegno a rafforzare il gemellaggio con la città di Kashiwara

Grosseto. In un contesto di grande valore culturale e simbolico, caratterizzato da rigore, calma e silenzio, il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha partecipato all’incontro organizzato dall’Istituto giapponese di cultura a Roma per fare il punto con gli enti locali gemellati con il Paese del Sol Levante.

È stata l’occasione per rinnovare l’impegno a rafforzare il gemellaggio con la città di Kashiwara, puntando a mettere in campo scambi e progetti sportivi e culturali che coinvolgano i giovani.

“Gli spunti emersi in questo incontro – dichiara Turbantisono stati tanti e ci sarà sicuramente il modo di collaborare con l’ambasciata e con l’Istituto giapponese di cultura. Inoltre, grazie alla presenza di rappresentanti di altri Comuni, abbiamo già preso contatti per un progetto che potrà coinvolgere gli studenti in scambi con Paesi stranieri. Per il Comune di Grosseto il lavoro dell’ufficio Relazioni internazionali è parte integrante della strategia amministrativa: non rappresentanza, ma costruzione di relazioni solide, capaci di produrre opportunità concrete per il territorio e per la comunità. Il Giappone ci ricorda che le relazioni internazionali efficaci si costruiscono con rispetto, ascolto e visione di lungo periodo”.

La partecipazione all’incontro rientra nel percorso di apertura e cooperazione internazionale che l’amministrazione comunale intende rafforzare, valorizzando esperienze di confronto con realtà di eccellenza come quella giapponese.

