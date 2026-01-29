Home AttualitàMaltempo, il Consorzio di Bonifica monitora fiumi e torrenti: “Nessuna criticità rilevante”
Maltempo, il Consorzio di Bonifica monitora fiumi e torrenti: “Nessuna criticità rilevante”

di Redazione
Grosseto. Il maltempo continua a imperversare sulla Maremma e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è mobilitato con un monitoraggio costante del reticolo idraulico in provincia di Grosseto, presidiando i principali corsi d’acqua e le aree ritenute più sensibili.

I fiumi Bruna, Sovata, Albegna e Ombrone hanno raggiunto il livello di attenzione, con i servizi di piena aperti e le squadre di vigilanza attive lungo gli argini e nei punti più delicati dal punto di vista idraulico.

Il Consorzio ha presidiato gli impianti idrovori e l’intero reticolo di bonifica, verificando il corretto funzionamento delle opere di regolazione e intervenendo dove necessario per favorire il deflusso delle acque. Il reticolo consortile ha risposto bene alle precipitazioni, senza criticità rilevanti, comprese le aree della rete minore più esposte a ristagni.

Con il progressivo rientro dei livelli idrometrici, i servizi di piena sono stati chiusi e le idrovore, insieme ai canali, sono tornate in condizioni di normalità operativa. In vista delle ulteriori precipitazioni previste nei prossimi giorni sulla Maremma e sulla costa grossetana, Cb6 manterrà alto il livello di attenzione, pronto a supportare le attività necessarie a tutela della sicurezza idraulica, delle colture agricole e dei centri abitati serviti dal reticolo.

