Fornitura di energia rinnovabile: Estra sottoscrive accordo con Statkraft

Prato. Estra ha sottoscritto un Corporate Power Purchase Agreement (Cppa) di lungo periodo con Statkraft, primo produttore europeo di energia rinnovabile. L’accordo, siglato tramite la controllata Estra Energie, si inserisce nel percorso industriale del gruppo e nel rafforzamento di una strategia orientata alla decarbonizzazione dei consumi elettrici e alla stabilità degli approvvigionamenti energetici.

Il Cppa, valido per il periodo 2026–2030, prevede la fornitura di 10 GWh di energia elettrica rinnovabile all’anno a prezzo fisso. I volumi saranno destinati ad Alia e Revet, società appartenenti alla multiutility Plures, di cui Estra rappresenta l’attore industriale di riferimento nel settore energetico, e consentiranno di coprire circa il 26% del fabbisogno complessivo annuo delle due aziende.

L’operazione, seguita dall’Energy Management Office di Estra Energie, consente alle società coinvolte di ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati energetici, assicurando al contempo una quota significativa di approvvigionamento da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di transizione energetica e con le strategie di sostenibilità industriale.

L’accordo si colloca nel quadro del Piano industriale 2025-2029 di Estra, che prevede oltre 500 milioni di euro di investimenti destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, all’efficienza energetica e a nuove soluzioni per il sistema energetico. Il piano è finalizzato a rafforzare progressivamente la capacità di generazione del gruppo e a favorire una maggiore integrazione tra produzione e fornitura di energia nel medio-lungo periodo.

In questo contesto, Estra prevede lo sviluppo di impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di 520 MW entro il 2029, affiancati dalla crescita nel biometano e dal recente ingresso nel settore eolico. A regime, la nuova capacità rinnovabile consentirà una produzione stimata in oltre 780.000 MWh di energia pulita all’anno, destinata anche alla sottoscrizione di contratti di fornitura di lungo periodo a servizio di clienti industriali.

“La sottoscrizione di questo Corporate Power Purchase Agreement con Statkraft rappresenta una scelta industriale coerente con la nostra strategia di lungo periodo – dichiara Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra –. In un contesto caratterizzato da una forte volatilità dei mercati energetici, accordi di questo tipo consentono di assicurare condizioni economiche più stabili e prevedibili e, al tempo stesso, di accelerare la riduzione delle emissioni associate ai consumi elettrici. È uno strumento in cui crediamo particolarmente, come dimostra il nostro ultimo Piano industriale, che prevede di destinare una quota crescente della nuova energia rinnovabile prodotta a imprese e famiglie proprio attraverso contratti a lungo termine. Integrare approvvigionamenti rinnovabili stabili con lo sviluppo della produzione diretta è un passaggio chiave per accompagnare, in modo concreto, la transizione energetica dei nostri territori”.

“Questo è un primo, importante passo per una collaborazione tra Estra-Plures e Statkraft che mi auguro possa avere risultati significativi e nuovi sviluppi – dichiara Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra –. Sono fiducioso che il rapporto con un gruppo importante come Statkraft possa essere utile a raggiungere gli obiettivi del piano industriale nel settore delle energie rinnovabili”.

“Siamo orgogliosi di aver sottoscritto questo accordo con Estra, operatore fortemente radicato nel territorio, che rafforza il ruolo di Statkraft come partner industriale di riferimento nel percorso di transizione energetica verso fonti rinnovabili – afferma Bernardo Ricci Armani, Country Manager Italy di Statkraft –. In una fase in cui sicurezza energetica e stabilità dei costi sono priorità fondamentali, i Power Purchase Agreement si confermano leve strategiche per coniugare sostenibilità ambientale, prevedibilità economica e sviluppo territoriale”.

“Attraverso un’offerta rinnovabile ampia e flessibile, siamo in grado di affiancare gli operatori energetici con soluzioni di approvvigionamento a lungo termine, modellate su esigenze operative e di portafoglio – aggiunge Marika Savoia, Head of Downstream Origination di Statkraft –. La conoscenza del mercato italiano e l’esperienza europea ci consentono di supportare i clienti nel ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati, stabilizzare i costi di fornitura e accompagnare i percorsi di decarbonizzazione dei territori in cui operano”.

Estra

Il gruppo Estra è una multiutility nazionale a partecipazione pubblica con forte radicamento territoriale, attiva nei settori dell’energia e dei servizi a rete. Nata nel 2010 dall’aggregazione di realtà pubbliche locali, operatore leader nel centro Italia, Estra interpreta un modello industriale fondato sulla prossimità ai territori, sulla qualità del servizio e su una visione di lungo periodo orientata al perseguimento di una transizione energetica equa e sostenibile. Il gruppo opera nella distribuzione e vendita di gas naturale, nella vendita di energia elettrica e nello sviluppo di soluzioni innovative legate alle fonti rinnovabili – tra cui fotovoltaico, biometano ed eolico – oltre che nell’efficienza energetica e nei servizi evoluti rivolti a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Estra è attiva, inoltre, nei settori delle telecomunicazioni. Attraverso un piano di investimenti mirato e una strategia industriale improntata alla neutralità tecnologica, Estra accompagna i territori nel percorso di decarbonizzazione, valorizzando le infrastrutture esistenti e promuovendo un modello di sviluppo capace di coniugare sostenibilità ambientale, competitività economica e coesione sociale.

Statkraft

Statkraft – il più grande produttore di energia rinnovabile d’Europa – è un’azienda con oltre 7.000 dipendenti in più di 20 Paesi, che sviluppa e gestisce asset di energia idroelettrica, eolica, solare e sistemi di accumulo, offrendo anche soluzioni Ppa (Power Purchase Agreement) per l’acquisto e vendita di energia. Con una storia ed un’esperienza di 130 anni, Statkraft è presente in Italia dal 2020, dove opera ispirandosi ai valori cardine del gruppo: “Agiamo con responsabilità, cresciamo insieme, facciamo la differenza”. Principi che ci guidano da sempre verso un agire sostenibile e socialmente responsabile. La gestione delle relazioni con gli stakeholder è infatti rispettosa dei più alti standard di compliance aziendale, assicurando così un approccio etico al business e ottimi riscontri da parte delle comunità che accolgono i nostri investimenti green.