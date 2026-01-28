Referendum sulla giustizia: Azzurro Donna crea il comitato per il Sì

Grosseto. Nasce ufficialmente il comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini su una riforma ritenuta centrale per il rafforzamento delle garanzie di imparzialità della magistratura e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Il comitato nasce su iniziativa di Azzurro Donna Grosseto, realtà da sempre impegnata nella promozione della partecipazione civica e dei valori democratici.

La composizione del comitato è la seguente:

presidente Carla Novembri;

vicepresidente Anna Momini, presidente del Consiglio comunale di Campagnatico;

tesoriere Veronica Mercandetti;

consiglieri Carla Russo, Antonia Delka Medaglia, Cinzia Sillani, Valentina Corsetti Ulmi.

La presidente provinciale di Azzurro Donna Grosseto, Valentina Corsetti, ha espresso “pieno sostegno all’iniziativa”, promuovendo “con convinzione la nascita del comitato” e sottolineando “l’importanza di un confronto pubblico serio, informato e aperto su un tema fondamentale per il futuro della giustizia nel nostro Paese”.

Il comitato per il Sì opererà in sinergia e collaborerà con gli altri comitati presenti sul territorio, promuovendo una rete di iniziative condivise, incontri pubblici e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di favorire una partecipazione ampia e consapevole in vista del referendum.