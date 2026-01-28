Cura del verde: ecco la programmazione delle potature nella prima settimana di febbraio

Home Colline MetallifereCura del verde: ecco la programmazione delle potature nella prima settimana di febbraio
Interventi in programma a Massa Marittima

Massa Marittima (Grosseto). Ecco la programmazione delle potature nella prima settimana di febbraio (salvo avverse condizioni meteo) a Massa Marittima:

  • via Cerboni lunedì 2 febbraio;
  • condominio di via Aldo Moro lunedì 2 e martedì 3 febbraio;
  • via Nenni martedì 3 febbraio;
  • via Fratti martedì 3 e mercoledì 4 febbraio;
  • via Verdi mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio (potatura dei lecci e abbattimento di un albero malato).

Nei prossimi giorni, il personale dell’Unione dei Comuni sarà impegnato in operazioni di potatura in via Nenni e in via Spinelli per liberare i pali dell’illuminazione pubblica.

Sono inoltre previsti interventi lungo il sentiero della “Camilletta”.

Parallelamente, è stato avviato un intervento per la riduzione del rischio di propagazione degli incendi in un’area ritenuta critica per la vicinanza del bosco a due strutture di interesse pubblico: l’ospedale Sant’Andrea e l’Rsa Falusi. Nello specifico, i lavori prevedono: diradamento delle ceppaie di leccio; rimozione di piante morte, malate o deperienti e dei rami già secchi; spalcatura delle piante fino a 2 metri di altezza; rimozione selettiva degli arbusti sottostanti.

“Le potature programmate sono fondamentali per mantenere le piante in buono stato di salute, prevenire situazioni di pericolo e garantire il decoro urbano – sottolinea l’assessore comunale al verde pubblico e all’ambiente, Lorenzo Balestri –. Una corretta gestione del patrimonio arboreo consente di ridurre il rischio di caduta di rami, migliorare la stabilità delle piante e tutelare la sicurezza dei cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata all’area verde in prossimità dell’ospedale Sant’Andrea e dell’Rsa Falusi, dove la creazione di frange antincendio rappresenta un intervento strategico per la prevenzione e la riduzione del rischio incendi, a tutela di strutture pubbliche sensibili e delle persone che vi operano e vi risiedono”.

