Sport, Udc e Popolari Civici: “Creare aree gratuite di fitness outdoor e campi all’aperto”

Grosseto. Popolari Civici e Udc presentano una proposta concreta per promuovere il benessere, la salute e la qualità della vita dei cittadini di Grosseto: la realizzazione di aree di fitness outdoor gratuite e di campi sportivi all’aperto per calcio, basket e pallavolo all’interno dei parchi e degli spazi pubblici comunali.

«Investire nello sport di base e nel benessere quotidiano dei cittadini significa investire nella prevenzione e nella salute – sottolinea Amedeo Gabbrielli (Popolari Civici) –. Creare spazi pubblici attrezzati, gratuiti e accessibili a tutti è una scelta concreta per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità».

La proposta si ispira a modelli di successo già sperimentati a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, dove il fitness urbano e lo sport di prossimità si sono dimostrati strumenti efficaci di prevenzione sanitaria, inclusione sociale e valorizzazione degli spazi pubblici. Un modello replicabile anche a Grosseto, grazie al clima favorevole e alla presenza diffusa di aree verdi.

Secondo Barbara Chelli (Popolari Civici), «le aree fitness e i campi sportivi all’aperto rappresentano un’opportunità importante per rendere i quartieri più vivi e inclusivi. Lo sport è uno strumento di socialità e partecipazione che può aiutare a riavvicinare le persone agli spazi pubblici e a prendersene cura».

L’obiettivo è rendere l’attività fisica accessibile a tutti, senza barriere economiche, favorendo stili di vita sani e contrastando la sedentarietà, una delle principali cause di problemi di salute. Le nuove aree permetterebbero a giovani, adulti e anziani di praticare sport gratuitamente, vicino a casa, in contesti sicuri e socializzanti.

Le strutture previste comprendono aree di fitness outdoor con macchinari a corpo libero, attrezzature per il calisthenics, barre, parallele e percorsi fitness a stazioni multiple, affiancate da campi sportivi polifunzionali per calcio, basket e pallavolo, pensati come spazi di aggregazione soprattutto per i giovani.

«Promuovere lo sport all’aria aperta significa offrire risposte concrete alle esigenze delle nuove generazioni e creare alternative sane e positive nel tempo libero – afferma Gianluigi Ferrara (Udc) -. Investire in strutture semplici, diffuse e accessibili è una scelta lungimirante per una città più attenta al benessere e alla sicurezza».

Tutte le installazioni sarebbero certificate, a bassa manutenzione e collocabili progressivamente nei parchi cittadini, nelle aree verdi di quartiere e lungo i percorsi pedonali e ciclabili, contribuendo alla riqualificazione urbana e a una maggiore frequentazione e sicurezza degli spazi pubblici.

Come evidenzia Camilla Terrosi (Udc), «lo sport è un potente mezzo di inclusione sociale e di educazione ai corretti stili di vita. Campi e aree fitness accessibili a tutti possono diventare luoghi di incontro tra generazioni diverse, contribuendo a costruire una Grosseto più coesa e vivibile».

Popolari Civici e Udc mettono la proposta a disposizione dell’amministrazione comunale e del Consiglio comunale come base di confronto e di lavoro, con l’auspicio che possa essere accolta e sviluppata in modo condiviso, nell’interesse di Grosseto e dei suoi cittadini.