Fiera internazionale del turismo: la Maremma protagonista a Madrid

La Maremma Toscana è stata presentata dalla Destination management organization Dmo Maremma Toscana Sud, nella persona di Mariella Pörteners

Grosseto. Si è appena conclusa la 46ª edizione della Fiera internazionale del turismo Fitur di Madrid, uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello internazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 9.000 espositori e, già nel giorno di apertura, 52.000 visitatori.

La Maremma Toscana è stata presentata dalla Destination management organization Dmo Maremma Toscana Sud, nella persona di Mariella Pörteners, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. Nel corso della manifestazione, numerosi professionisti delle agenzie di viaggio e tour operator spagnoli e latinoamericani hanno mostrato curiosità e concreto interesse per le bellezze e le opportunità offerte dal territorio maremmano.

La nostra partecipazione alla Fitur è un’importante occasione per promuovere le unicità del nostro territorio – afferma Mariella Pörteners -. Il nostro obiettivo è far conoscere sempre di più la Maremma, consolidare le relazioni con i principali operatori del settore e incrementare il numero di visitatori nelle strutture ricettive locali. Un impegno che continua a rafforzarsi e a dare risultati concreti, anno dopo anno”.

