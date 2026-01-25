Casalecci, Azione: “Nel parco giochi regna il degrado, il Comune intervenga”

Grosseto. “Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha inaugurato il Parco del Diversivo a Grosseto, presentando gli interventi realizzati nonostante l’area non sia ancora completamente ultimata; desidero però portare all’attenzione dell’amministrazione una situazione segnalata da diversi cittadini del quartiere di Casalecci, nel quale la sottoscritta risiede da otto anni, che riguarda il parco giochi per bambini della frazione, uno spazio quotidianamente frequentato da famiglie e bambini, ma che oggi presenta criticità strutturali, carenze di manutenzione e problemi di sicurezza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Ludmila Deli, esponente di Azione Grosseto.

“Alcuni giochi risultano rotti o non funzionanti, la staccionata necessita di interventi di ripristino e anche tavoli e panche esterne avrebbero bisogno di manutenzione o sostituzione – sottolinea la nota –; si tratta di un luogo importante per la vita della comunità, soprattutto in un quartiere caratterizzato da un forte senso di appartenenza e partecipazione, dove gli spazi di socialità svolgono un ruolo centrale. Con l’arrivo della bella stagione il parco potrebbe e dovrebbe tornare ad essere un punto di riferimento per adulti, giovani e bambini. Nell’aprile 2025 l’amministrazione ha realizzato una nuova aiuola spartitraffico all’ingresso della frazione, accompagnata da una moderna insegna luminosa con il nome ‘Casalecci’; un intervento positivo che, tuttavia, appare oggi in contrasto con lo stato di parziale abbandono del parco pubblico”.

“Per questo Azione, tramite la sottoscritta Ludmila Deli, chiede all’amministrazione comunale di valutare con attenzione e tempestività la riqualificazione dell’area giochi – termina il comunicato -. Si tratta di un intervento sostenibile per un capoluogo, sia dal punto di vista economico sia per la rapidità di esecuzione e che consentirebbe di restituire in tempi brevi alla comunità un luogo sicuro, decoroso e adeguato alla sua funzione”.