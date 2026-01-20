Its Turismo sportivo, i consiglieri provinciali: “Riattivare percorso formativo a Grosseto”

Grosseto. I consiglieri provinciali Amedeo Gabbrielli, Angelo Pettrone e Alfiero Pieraccini hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Provincia di Grosseto per chiedere la riattivazione dell’Its Turismo sportivo con sede a Grosseto a partire dal prossimo anno scolastico.

Lo sport e il turismo rappresentano settori strategici per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale del territorio provinciale. Proprio per questo, i firmatari sottolineano come Grosseto disponga già di un bacino formativo significativo, grazie alla presenza di diversi istituti secondari di secondo grado che ogni anno diplomano studenti negli indirizzi sportivo e turistico, tra cui il Liceo sportivo e gli indirizzi turismo degli istituti cittadini.

Nel corso dell’ultimo anno formativo, inoltre, a Grosseto si è svolto il modulo sportivo dell’Its Turismo, esperienza che ha confermato l’interesse del territorio e la concreta possibilità di rendere stabile il percorso, anche grazie all’impegno della Provincia e al coordinamento delle professoresse Gloria Lamioni e Francesca Dini.

Con l’interrogazione si chiede di sapere:

quali azioni intenda intraprendere la Provincia per garantire la riattivazione dell’Its Turismo sportivo;

se siano stati avviati o siano previsti confronti con Regione Toscana, Fondazioni Its, scuole e soggetti economici e sportivi del territorio;

quali siano le tempistiche previste e le eventuali criticità che finora hanno impedito la continuità del percorso.

«È fondamentale – dichiarano i consiglieri – offrire ai giovani una continuità formativa post-diploma e allo stesso tempo rispondere alle esigenze delle imprese turistiche e sportive locali, che richiedono figure professionali sempre più qualificate».

La risposta è richiesta secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio provinciale.