“Secondo Matteo”: lo spettacolo di danza in scena nella Chiesa dei Bigi

L'iniziativa è in programma giovedì 23 gennaio

Grosseto. Sarà lo studio coreografico “Secondo Matteo”, la nuova creazione di Francesca Selva, ad incantare il pubblico di “Respiri di Bellezza” nel secondo appuntamento in programma giovedì 23 gennaio alle 19.00 nell’ex Chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

“Secondo Matteo” segna il debutto nazionale di una delle più attese produzioni della compagnia Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva ed è ispirata alla “Passione secondo Matteo” di Johann Sebastian Bach. La coreografia, firmata da Francesca Selva, sarà interpretata da una delle nuove danzatrici della compagnia, Gaia Tinarelli, che attraverserà lo spazio come presenza intensa e vibrante, dando corpo ad un racconto che esplora fragilità ed emozioni universali. 

Lo spettacolo

Lo spettacolo propone una rilettura intima e contemporanea del racconto della Passione, spogliandolo della dimensione epica per ricondurlo a una sfera personale e quotidiana. Il tragico non appare come evento eccezionale, ma come parte integrante della nostra normalità: tradimento, colpa, compassione e dolore attraversano l’esistenza umana in ogni istante, rendendola fragile e inquieta.

Come per ogni appuntamento della rassegna, lo spettacolo sarà introdotto dalle parole del direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa, che guiderà il pubblico alla scoperta dei dipinti presenti nel museo, creando un dialogo diretto tra arti visive e danza contemporanea. Per chi volesse effettuare la visita al museo è consigliabile l’ingresso alle 18.15. 

“Respiri di Bellezza” è un progetto ideato e curato da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva, realizzato in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso allo spettacolo e visita al Museo: 5 euro. 

Informazioni e prenotazioni: e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com (massimo 25 posti disponibili)

