Home Attualità“Il dialogo tra le generazioni: l’associazione Kore organizza una conferenza
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

“Il dialogo tra le generazioni: l’associazione Kore organizza una conferenza

L'iniziativa è in programma sabato 17 gennaio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Follonica (Grosseto). Sabato 17 gennaio, alle 16.30, nella Sala Tirreno, in via Bicocchi 53 a Follonica, l’associazione Kore Aps, centro per la ricerca e l’educazione psicosomatica per la prevenzione del disagio e della patologia, organizza la conferenza “Il dialogo tra le generazioni – Incontrarsi e dialogare, consapevoli delle nostre diversità”, condotta dalla dott.ssa Martina Lucia Ciancia, lifecoach.

La conferenza

E’ impossibile non comunicare, anche il silenzio comunica. Comunicazione e relazione, principi ordinatori alla base della vita, sono in continuo rapporto tra di loro, ma la comunicazione è l’elemento che genera il tutto. Se desideriamo migliorare le relazioni, dobbiamo iniziare dalla comunicazione, affinché avvenga su un piano di conoscenza reciproca, nei bisogni, valori e sentimenti.

Particolare attenzione verrà rivolta a come superare le distanze e la mancanza di una vera connessione, affinchè le relazioni possano essere nutrienti e vitali. Obiettivo dei nostri interventi è sempre una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi armonia al proprio interno e nelle relazioni.

L’evento ha il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Ingresso libero e gratuito.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Abbattimento degli alberi e gestione del verbo rubano:...

Caporalato, vertice in Prefettura: focus sulle aziende agricole...

Torna la benedizione degli animali nella festa di...

Beta: il progetto sulle piante alimurgiche di Tirli...

Scuola primaria, l’amministrazione: “I bambini potranno tornare in...

Il paese celebra Sant’Antonio Abate: festa degli animali...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: