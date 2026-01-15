“Il dialogo tra le generazioni: l’associazione Kore organizza una conferenza

Follonica (Grosseto). Sabato 17 gennaio, alle 16.30, nella Sala Tirreno, in via Bicocchi 53 a Follonica, l’associazione Kore Aps, centro per la ricerca e l’educazione psicosomatica per la prevenzione del disagio e della patologia, organizza la conferenza “Il dialogo tra le generazioni – Incontrarsi e dialogare, consapevoli delle nostre diversità”, condotta dalla dott.ssa Martina Lucia Ciancia, lifecoach.

La conferenza

E’ impossibile non comunicare, anche il silenzio comunica. Comunicazione e relazione, principi ordinatori alla base della vita, sono in continuo rapporto tra di loro, ma la comunicazione è l’elemento che genera il tutto. Se desideriamo migliorare le relazioni, dobbiamo iniziare dalla comunicazione, affinché avvenga su un piano di conoscenza reciproca, nei bisogni, valori e sentimenti.

Particolare attenzione verrà rivolta a come superare le distanze e la mancanza di una vera connessione, affinchè le relazioni possano essere nutrienti e vitali. Obiettivo dei nostri interventi è sempre una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi armonia al proprio interno e nelle relazioni.

L’evento ha il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Ingresso libero e gratuito.