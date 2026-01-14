Home Grosseto“Sicurezza urbana a Grosseto”: Forza Italia organizza un convegno
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

“Sicurezza urbana a Grosseto”: Forza Italia organizza un convegno

L'iniziativa è in programma sabato 17 gennaio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 34 views

Grosseto. Forza Italia Grosseto invita cittadini, amministratori e operatori del settore a partecipare al convegno dal titolo “Sicurezza urbana a Grosseto”, che si terrà sabato 17 gennaio alle 11.00 al Grand Hotel Bastiani di Grosseto.

“L’incontro sarà un’importante occasione di confronto su un tema centrale per la qualità della vita dei cittadini e per il governo del territorio – si legge in una nota del partito: la sicurezza urbana, intesa come presidio di legalità, decoro, prevenzione e tutela delle comunità locali”.

Interverranno:

  • l’onorevole Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia;
  • il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato;
  • Marco Stella, segretario regionale di Forza Italia;
  • Roberto Berardi, segretario provinciale di Forza Italia;
  • Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto;
  • Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto.

A moderare il dibattito sarà Ludovico Baldi.

“Quello della sicurezza urbana è un tema fondamentale per i cittadini – sottolinea Forza Italia e un partito come il nostro ha il dovere di affrontarlo con serietà, competenza e visione, creando occasioni di incontro e di dibattito pubblico per ascoltare il territorio e proporre soluzioni concrete”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sanità, la denuncia: “Un dito schiacciato mette a...

Termine responsabile segreteria, Marras: “Nessun incarico ad hoc,...

Tsd: il punto sull’azienda al tavolo del Ministero

“Ri-creazione”: il progetto di Sei Toscana sull’educazione ambientale...

Scuola, Noi Moderati: “Gli accorpamenti non intaccano il...

Commissariamento della Toscana sulla scuola: la Cisl chiede...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: