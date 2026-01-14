“Sicurezza urbana a Grosseto”: Forza Italia organizza un convegno

Grosseto. Forza Italia Grosseto invita cittadini, amministratori e operatori del settore a partecipare al convegno dal titolo “Sicurezza urbana a Grosseto”, che si terrà sabato 17 gennaio alle 11.00 al Grand Hotel Bastiani di Grosseto.

“L’incontro sarà un’importante occasione di confronto su un tema centrale per la qualità della vita dei cittadini e per il governo del territorio – si legge in una nota del partito –: la sicurezza urbana, intesa come presidio di legalità, decoro, prevenzione e tutela delle comunità locali”.

Interverranno:

l’onorevole Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia;

il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato;

Marco Stella, segretario regionale di Forza Italia;

Roberto Berardi, segretario provinciale di Forza Italia;

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto;

Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto.

A moderare il dibattito sarà Ludovico Baldi.

“Quello della sicurezza urbana è un tema fondamentale per i cittadini – sottolinea Forza Italia – e un partito come il nostro ha il dovere di affrontarlo con serietà, competenza e visione, creando occasioni di incontro e di dibattito pubblico per ascoltare il territorio e proporre soluzioni concrete”.