“Il padrone”: Nancy Brilli protagonista al Teatro degli Industri

Sabato 17 e domenica 18 gennaio la nuova commedia noir di Gianni Clementi, con Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga

Grosseto. Uno spettacolo che si muove tra commedia e tragedia, mescolando tensione, ironia e profondità emotiva per la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, al Teatro degli Industri, va in scena “Il padrone”, con Nancy Brilli, affiancata da Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga. I biglietti sono disponibili su www.comunegrosseto.ticka.it e dalle 19.00 al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo.

Scritto da Gianni Clementi e diretto da Pierluigi Iorio, lo spettacolo vede le scene di Alessandro Chiti, i costumi di Josè Lombardi, il light design di Javier Delle Monache e Federico LaPera come aiuto regia. La produzione è firmata Società per Attori / Mielemovie.

Lo spettacolo

La vicenda ruota intorno a due figure centrali: il padrone ebreo, personaggio mai fisicamente presente in scena, ma costantemente evocato e radicato nella coscienza di Marcello Consalvi, suo fedele ragioniere, e Immacolata, donna affascinante e determinata, allo stesso tempo cinica e vulnerabile. Il padrone concede alla famiglia Consalvi un “sogno a tempo”, con la speranza di rientrare in possesso dei suoi beni al ritorno; Immacolata, invece, tenta di cristallizzare quel sogno e trasformarlo in una realtà definitiva.

Con ritmi serrati e una forte integrazione tra musica e parola, “Il padrone” mette in luce il lato oscuro dei personaggi in una commedia noir capace di divertire attraverso situazioni grottesche, creare suspense, suscitare tenerezza e indignazione, accompagnando il pubblico in una girandola di emozioni che conduce a un finale inatteso.

Accanto allo spettacolo, è in programma un momento di incontro e approfondimento con il pubblico.

Domenica 18 gennaio, alle 18.15, nel ridotto del Teatro degli Industri, si terrà l’incontro con la compagnia, a ingresso gratuito.

Per informazioni: cell. 334.1030779 oppure e-mail info@teatridigrosseto.it.

