Dimensionamento scuole, il Governo commissaria la Toscana: “Provvedimento ingiusto”

Il Governo ha deciso di commissariare le Regioni Toscana, Umbria, Sardegna ed Emilia Romagna, nominando un commissario ad acta per procedere con con gli accorpamenti degli istituti scolastici.

Il provvedimento riguarda le Regioni che in questi mesi si erano opposte ai tagli imposti dal Governo.

La decisione arriva durante la seduta di oggi del Consiglio dei Ministri a cui erano state chiamate a partecipare anche le quattro Regioni coinvolte. Per la Regione Toscana, su delega del presidente Giani, ha partecipato ed è intervenuta spiegando le ragioni che avevano portato a sospendere il dimensionamento, l’assessore con delega all’istruzione, Alessandra Nardini.

“Fin dall’inizio di questa vicenda nel 2023, abbiamo sempre ribadito un concetto chiaro: sulla scuola pubblica non si taglia, ma si investe. Lo abbiamo sostenuto in ogni passaggio in Conferenza delle Regioni e presentando vari ricorsi in questi anni contro la logica degli accorpamenti degli istituti scolastici” spiegano il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, che proseguono:” pur contestando la norma, quest’anno avevamo provveduto a dimensionare secondo le indicazioni del Ministero, ma abbiamo ritenuto doveroso sospendere gli accorpamenti in attesa dell’esito del ricorso straordinario che abbiamo presentato al Presidente della Repubblica. Il Governo, invece, con la scelta di ieri decide di andare avanti e di non accogliere neppure la nostra richiesta di rivedere almeno i numeri dei tagli che sono sbagliati perché non si basano sulla reale popolazione studentesca ma su una sottostima del numero di studentesse e studenti toscani”.

La Regione Toscana infatti, come già affermato anche precedentemente, ribadisce che, basando il conteggio degli accorpamenti sui numeri reali di studentesse e studenti, e non sulle stime, si passerebbe dai 16 imposti quest’anno dal Governo ad 8, dimezzando il numero dei tagli.

La decisione governativa si basa su uno scostamento di circa 8mila studentesse e studenti tra quanto stimato dal Ministero e quanto attestato dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana: 428.679 studentesse e studenti contro 436.671 iscritte e iscritti reali.

Presidente e assessore hanno anche sottolineato il confronto che in questi mesi c’è stato con enti locali e sindacati.

“A nostro avviso il Governo avrebbe dovuto – questo il parere di Giani e Nardini – attendere il pronunciamento del Presidente della Repubblica in merito alla questione. Invece ha voluto procedere d’imperio con una decisione che continuiamo a ritenere profondamente sbagliata, dettata soltanto dalla volontà di tagliare a tutti i costi e non adeguata alla realtà scolastica della nostra Regione, che aveva già visto in passato un corretto dimensionamento con la creazione di istituti comprensivi in un’ottica di continuità verticale. Adesso questi tagli rischiano di avere ripercussioni negative dal punto di vista sia didattico che occupazionale”.

Il numero delle istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana è di 466, ma con gli accorpamenti diventerebbero 450. Sono infatti previsti 4 accorpamenti nella provincia di Lucca, 3 in quelle di Massa Carrara e di Pistoia, 2 per la Città Metropolitana di Firenze e altrettante per la provincia di Grosseto e per la provincia di Siena.