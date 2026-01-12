Home AttualitàLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
AttualitàAttualità Colline MetallifereAttualità GrossetoColline Metallifere

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma giovedì 15 gennaio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 19 views

Roccastrada (Grosseto). Giovedì 15 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via delle Mura.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via delle Mura, via Buozzi, via della Luna, via del Gioco, piazza Vittorio Veneto, via San Michele, via Cavour, via della Mengona, via Garibaldi dal civico 1 al 21 e località Campo al Monaco. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune...

“Tuscany in the World – Edizione Maremma”: premiata...

Prevenzione anti incendio: al via i lavori nei...

Sterilizzazioni dei gatti di colonia: 12.200 euro dal...

Piazza della stazione, il Comune riceve Faisa Cisal:...

Fondazione Grosseto Cultura per Abio: raccolti 1.500 euro...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: