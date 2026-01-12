Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Roccastrada (Grosseto). Giovedì 15 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via delle Mura.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via delle Mura, via Buozzi, via della Luna, via del Gioco, piazza Vittorio Veneto, via San Michele, via Cavour, via della Mengona, via Garibaldi dal civico 1 al 21 e località Campo al Monaco. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

