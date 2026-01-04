Home Cultura & SpettacoliDanza contemporanea e arte: torna nella Chiesa dei Bigi la rassegna “Respiri di Bellezza”
Danza contemporanea e arte: torna nella Chiesa dei Bigi la rassegna “Respiri di Bellezza”

Il programma degli spettacoli

di Redazione
Grosseto. Riparte – con una seconda edizione ricca di novità – “Respiri di Bellezza”, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio di Comune di Grosseto e Istituzione “Le Mura” e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Un progetto che, anche quest’anno, sceglie di far dialogare danza contemporanea e arte attraverso performance create appositamente per gli spazi dell’antica ex Chiesa dei Bigi, trasformata in un laboratorio di incontri e risonanze tra corpi, opere e sguardi.

La rassegna si svolgerà dal 9 gennaio al 12 giugno e proporrà performance site-specific – in scena alle 19.00 nelle date di 9 e 23 gennaio, 6 e 27 febbraio, 13 e 27 marzo, 10 aprile e 24 aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 12 giugno – che esplorano il legame profondo tra movimento e immagine, tra gesto e colore, tra la danza e i dipinti della collezione permanente del Polo culturale Le Clarisse, che diventeranno fonte d’ispirazione ma anche “partners di scena” per i danzatori coinvolti. Protagoniste dei primi spettacoli in calendario saranno le compagnie Atacama, Balletto di Torino e Deja Donné insieme alla compagnia residente e padrona di casa Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva. Ogni spettacolo sarà introdotto dalle parole del direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa, che introdurrà alla conoscenza dei dipinti che hanno ispirato le coreografie di Francesca Selva.

«La nostra città trova nella cultura un terreno fertile dove crescere e ritrovarsi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agrestie “Respiri di Bellezza” è un esempio virtuoso di come linguaggi diversi possano incontrarsi e parlare al cuore delle persone. Portare la danza all’interno di uno spazio così suggestivo significa dare nuova vita ai luoghi e offrire alla comunità un’esperienza che unisce emozione, qualità artistica e valorizzazione del patrimonio».

«Un museo vive davvero quando stimola dialogo – affermano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari e il direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa – e in questa rassegna il dialogo tra quadri e danza è tangibile, quasi fisico. Le opere della collezione permanente non fanno solo da sfondo, ma diventano parte della drammaturgia: la danza le interpreta, le ascolta, le trasforma. È un modo nuovo e coinvolgente per far sì che il pubblico riscopra il museo come luogo di emozioni condivise e di creatività in movimento».

«La sinergia con la Compagnia Francesca Selva – sottolinea Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura – continua a produrre progetti di grande valore. Anche questa seconda edizione conferma quanto la danza possa arricchire i luoghi della città, regalando ai pubblici percorsi artistici capaci di sorprendere e avvicinare nuovi spettatori. Siamo orgogliosi di sostenerla».

«”Respiri di Bellezza” nasce dal desiderio di intrecciare linguaggi per generare visioni – spiega Marcello Valassina, direttore artistico della rassegna – mettere in dialogo i corpi dei danzatori con le opere d’arte significa creare un ponte emotivo che parla a tutti, senza bisogno di traduzioni. Vogliamo che ogni spettatore viva un’esperienza che resti impressa nella memoria, un’occasione per avvicinarsi alla danza attraverso la forza silenziosa delle immagini e alla pittura attraverso il respiro del movimento».

Ingresso allo spettacolo e visita al Museo: 5 euro. 

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com

