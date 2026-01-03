Calze per i piccoli pazienti e 3500 euro per la Pediatria: la Befana in visita al Misericordia

Grosseto. La Befana è passata in anticipo all’ospedale di Grosseto, grazie all’iniziativa di alcune associazioni.

Venerdì 2 gennaio la simpatica vecchietta ha consegnato calze e doni alle bambine e ai bambini della Pediatria e del Pronto soccorso pediatrico.

La Befana e i rappresentanti di Finanza & Friends, con il presidente Domenico Mazzone, dei Lions Host Grosseto, con i generali Ferraro e Pasquariello, e di Lux Events sono stati accolti dalla direttrice della Pediatria, Susanna Falorni, da Andrea Serafini, della direzione medica di presidio, e dal personale medico e infermieristico, che hanno ringraziato le associazioni per il gesto di generosità nei confronti dei bambini e per aver donato la somma di 3500 euro al reparto.