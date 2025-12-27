Riabilitazione: dal 29 dicembre attiva la prenotazione tramite Cup

Grandi novità per le modalità di prenotazioni dei servizi di riabilitazione.

Come avviene già per la provincia di Arezzo, da lunedì 29 dicembre anche nelle province di Grosseto e di Siena sarà possibile prenotare le prestazioni presso un qualsiasi sportello Cup. Non solo, la prenotazione avverrà anche tramite call center Cup (ai numeri 0564.972191; 0577.767676 e 0575.379100) e il sito regionale Cup 2.0 (https://prenota.sanita.toscana.it/); oltre a ciò, da gennaio la prenotazione sarà estesa alle farmacie.

Ci saranno grandi benefici, quindi, per le persone che non dovranno più recarsi nelle sedi della riabilitazione com’è necessario fare oggi.