Riabilitazione: dal 29 dicembre attiva la prenotazione tramite Cup

Sarà possibile prenotare tramite sportello fisico, call center e sito regionale

Grandi novità per le modalità di prenotazioni dei servizi di riabilitazione.

Come avviene già per la provincia di Arezzo, da lunedì 29 dicembre anche nelle province di Grosseto e di Siena sarà possibile prenotare le prestazioni presso un qualsiasi sportello Cup. Non solo, la prenotazione avverrà anche tramite call center Cup (ai numeri 0564.972191; 0577.767676 e 0575.379100) e il sito regionale Cup 2.0 (https://prenota.sanita.toscana.it/); oltre a ciò, da gennaio la prenotazione sarà estesa alle farmacie.

Ci saranno grandi benefici, quindi, per le persone che non dovranno più recarsi nelle sedi della riabilitazione com’è necessario fare oggi.

