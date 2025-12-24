Home Colline del FioraTorna il presepe vivente in paese: protagonisti cinquanta figuranti
Torna il presepe vivente in paese: protagonisti cinquanta figuranti

L'iniziativa è in programma venerdì 26 dicembre, martedì 30 dicembre e sabato 3 gennaio

di Redazione
Pitigliano (Grosseto).  A Pitigliano torna la magia della natività con il presepe vivente che andrà in scena venerdì 26 dicembre, martedì 30 dicembre e sabato 3 gennaio nel suggestivo rione Capisotto, a partire dalle 15.30.

Le ambientazioni in cui si muoveranno i 50 figuranti faranno rivivere l’atmosfera magica della Betlemme di 2000 anni fa.

L’evento è organizzato dal Gruppo presepe vivente dell’associazione Promofiter, con la collaborazione della Proloco di Pitigliano e il patrocinio del Comune.

All’inizio del percorso sarà presente anche un punto ristoro dove riscaldarsi con del vin brulè e assaggi di prodotti locali per grandi e piccini.

Ingresso libero.

