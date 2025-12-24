La scuola primaria torna alla normalità: il sindaco revoca tutte le prescrizioni

Grosseto. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato questa mattina l’ordinanza di revoca totale delle indicazioni che limitavano l’uso dei locali dell‘istituto “Concialini” di Braccagni.

Il tutto si era reso necessario in seguito a condizioni di inagibilità frutto di allagamenti dovuti all’improvviso danneggiamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio.

Da oggi, mercoledì 24 dicembre, è dunque ordinata la rimessa a disposizione della struttura scolastica. Il ripristino delle naturali condizioni didattiche, così come richiesto dal sindaco, dovrà quindi avvenire dal primo giorno utile di calendario, mercoledì 7 gennaio 2026.

Vivarelli Colonna ha anche disposto l’incarico, per il servizio economato e provveditorato e il servizio manutenzioni edifici pubblici, di prestare assistenza all’istituto “Concialini” per le attività di riallestimento dei locali, secondo le istruzioni ricevute, già a partire da lunedì 29 dicembre.

È dato anche l’incarico, per i servizi educativi comunali, di provvedere al ripristino del servizio di refezione per tutti i livelli di istruzione alle condizioni ordinarie.

È infine ordinato l’incarico, sempre per i servizi educativi comunali e per la dirigenza del “Concialini”, di dare tempestiva comunicazione del provvedimento alle famiglie degli alunni e al personale scolastico.