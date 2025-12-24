Home GrossetoLa scuola primaria torna alla normalità: il sindaco revoca tutte le prescrizioni
GrossetoScuolaScuola Grosseto

La scuola primaria torna alla normalità: il sindaco revoca tutte le prescrizioni

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 20 views

Grosseto. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato questa mattina l’ordinanza di revoca totale delle indicazioni che limitavano l’uso dei locali dell‘istituto “Concialini” di Braccagni.

Il tutto si era reso necessario in seguito a condizioni di inagibilità frutto di allagamenti dovuti all’improvviso danneggiamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio.

Da oggi, mercoledì 24 dicembre, è dunque ordinata la rimessa a disposizione della struttura scolastica. Il ripristino delle naturali condizioni didattiche, così come richiesto dal sindaco, dovrà quindi avvenire dal primo giorno utile di calendario, mercoledì 7 gennaio 2026.

Vivarelli Colonna ha anche disposto l’incarico, per il servizio economato e provveditorato e il servizio manutenzioni edifici pubblici, di prestare assistenza all’istituto “Concialini” per le attività di riallestimento dei locali, secondo le istruzioni ricevute, già a partire da lunedì 29 dicembre.

È dato anche l’incarico, per i servizi educativi comunali, di provvedere al ripristino del servizio di refezione per tutti i livelli di istruzione alle condizioni ordinarie.

È infine ordinato l’incarico, sempre per i servizi educativi comunali e per la dirigenza del “Concialini”, di dare tempestiva comunicazione del provvedimento alle famiglie degli alunni e al personale scolastico.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Pioggia e neve: allerta meteo di codice giallo...

Bimba rimane sola su un treno, ritrovata e...

Festività: le variazioni ai servizi di Sei Toscana...

Raccolta dei rifiuti, il Comune: “Riscontrate criticità, Sei...

Terme di Roselle, Rosini: “Il Comune ha lasciato...

Natale, il messaggio del Vescovo Bernardino: “La presenza...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: