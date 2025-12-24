Bimba rimane sola su un treno, ritrovata e assistita dai Carabinieri

Grosseto – Ieri sera a Grosseto i Carabinieri sono intervenuti su richiesta della sala operativa del compartimento della Polfer di Firenze, che aveva segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri una donna in difficoltà.

La donna aveva infatti allertato i soccorsi spiegando di trovarsi alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, perché fino a poco prima era in viaggio su un treno partito da Roma e destinato a Sestri Levante. La signora aveva con sé due bambine, di cui una di circa 10 anni e la seconda più piccola, ancora in fasce. La donna era scesa alla Stazione ferroviaria di Civitavecchia, dove si sarebbe dovuta ritrovare con il compagno per passare le festività.

Giunte quindi in stazione, la donna, dovendo gestire bambine e bagagli, aveva avuto difficoltà nello scendere dal vagone, mentre la piccola si era per un attimo distratta rimanendo inizialmente a bordo carrozza, restando così a bordo anche dopo la ripartenza del treno, che si era rimesso in moto e viaggiava verso Grosseto. La madre quindi ha subito allertato il 112.

Ad intervenire è stata la pattuglia della Stazione Carabinieri di Batignano che ha fatto scendere la piccola alla stazione ferroviaria di Grosseto, facendole compagnia in attesa dell’arrivo della madre che nel frattempo aveva preso il treno seguente. La bimba è stata portata in caserma, dove ha potuto trovare un ambiente caldo e persone che la distraessero e la rassicurassero per quello che era successo. Dopo qualche ora la donna è arrivata a Grosseto e i Carabinieri le hanno subito riaffidato la figlia, in buona salute e serena nonostante l’episodio. I militari hanno infine assistito mamma e figlie procurando loro una camera d’albergo dove hanno passato la notte, atteso che stamattina avrebbero nuovamente raggiunto Civitavecchia dove finalmente ritroveranno il papà per passare il Natale.